T24 LogoT24 Logo
Magazin

RTÜK, Gözde Kansu'nun 'dekolte'sini müstehcen bulmadı

RTÜK raporunda, 'yayınların genel ahlaka aykırı olamayacağı ancak, yayıncı kuruluşun öz denetim mekanizmasını çalıştırdığı' belirtildi

28 Kasım 2013 16:47

RTÜK, AKP’li Hüseyin Çelik’in kıyafetine yönelik ‘dekolte’ eleştirisinin ardından ATV’deki işine son verilen Gözde Kansu’nun kıyafetini müstehcen bulmadı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in, “Sunucu öyle bir kıyafet giymiş ki olmaz bu yani. Kimseye karıştığımız yok ama çok aşırı” sözleriyle eleştirdiği Gözde Kansu’nun ATV’deki işine son verilmişti. Bunun üzerine, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP kontenjanından seçilen üyesi Ali Öztunç, “Kansu’nun kıyafeti müstehcense ATV’ye ceza verilmeli” diyerek RTÜK başkanlığına başvurmuştu.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, Üst Kurul konuyu inceledi ve “cezaya gerek yok” kararı çıktı.

Konuyla ilgili hazırlanan uzman raporunda, “Veliaht” programının sunuculuğunu yapan Gözde Kansu’nun kıyafetinin müstehcen olup olmadı konusu ele alındı. Raporda, “Yayınların genel ahlaka aykırı olamayacağı ancak, yayıncı kuruluşun öz denetim mekanizmasını çalıştırdığı” belirtildi. Konuyu inceleyen Üst Kurul, söz konusu kıyafetin müstehcen olmadığına karar verdi ve ATV’ye ceza çıkmadı.

Hürriyet’te yer alan haberin tamamını okumak için tıklayın

 

ETİKETLER

gözde kansudekolteatvveliahthüseyin çelikakpak partiyaşam tarzırtükmüdahalehaber

İlgili Haberler

Gözde Kansu'nun işten çıkarılması hakkında Twitter'da ne konuşuluyor?

Hüseyin Çelik'in 'dekolte' eleştirisi ardından ATV'deki işinden çıkarılan Gözde Kansu, sosyal medyada da gündem oldu

Kovulan sunucu Kansu: Göğüslerim küçük ama dert oldular memlekete!

Gözde Kansu, Hüseyin Çelik'in dekoltesini eleştirmesinin ardından işten çıkarılmasına, 'üzüldüm tabii. Kendi adıma ve bu ülkede yaşayan kadınlar adına' dedi

Hürriyet ile Sabah arasındaki dekolte krizi sürüyor: Haber mi, değil mi?

Sunucu Gözde Kansu'nun işine son verilmesinin ardından, Sabah gazetesi ile Hürriyet gazetesi arasındaki 'haber mi, değil mi' tartışması devam ediyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24