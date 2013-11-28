RTÜK, Gözde Kansu'nun 'dekolte'sini müstehcen bulmadı

RTÜK, AKP’li Hüseyin Çelik’in kıyafetine yönelik ‘dekolte’ eleştirisinin ardından ATV’deki işine son verilen Gözde Kansu’nun kıyafetini müstehcen bulmadı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in, “Sunucu öyle bir kıyafet giymiş ki olmaz bu yani. Kimseye karıştığımız yok ama çok aşırı” sözleriyle eleştirdiği Gözde Kansu’nun ATV’deki işine son verilmişti. Bunun üzerine, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP kontenjanından seçilen üyesi Ali Öztunç, “Kansu’nun kıyafeti müstehcense ATV’ye ceza verilmeli” diyerek RTÜK başkanlığına başvurmuştu.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, Üst Kurul konuyu inceledi ve “cezaya gerek yok” kararı çıktı.

Konuyla ilgili hazırlanan uzman raporunda, “Veliaht” programının sunuculuğunu yapan Gözde Kansu’nun kıyafetinin müstehcen olup olmadı konusu ele alındı. Raporda, “Yayınların genel ahlaka aykırı olamayacağı ancak, yayıncı kuruluşun öz denetim mekanizmasını çalıştırdığı” belirtildi. Konuyu inceleyen Üst Kurul, söz konusu kıyafetin müstehcen olmadığına karar verdi ve ATV’ye ceza çıkmadı.

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