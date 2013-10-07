Gözde Kansu'nun işten çıkarılması hakkında Twitter'da ne konuşuluyor?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in "Dün bir kanaldaki, yarışma programında sunucu öyle bir kıyafet gitmiş ki olmaz bu" sözleri ardından ATV'de yayımlanan Veliaht programının sunucusu Gözde Kansu'nun işine son verildi. Kansu'nun işten çıkarılması Twitter'da Trends Topics (TT) listesine girdi.

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Sabah gazetesi yazarı Sevilay Yükselir, "Ayrıntıları yarın yazımda ama #veliaht ın yayınlandığı gece Gözde Kansu'yu kötü sunuşunu yerden yere vuran ahalinin şimdi sahipliği komedi!" derken oyuncu Nurgül Yeşilçay şunları yazdı: