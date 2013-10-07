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Gözde Kansu'nun işten çıkarılması hakkında Twitter'da ne konuşuluyor?

Hüseyin Çelik'in 'dekolte' eleştirisi ardından ATV'deki işinden çıkarılan Gözde Kansu, sosyal medyada da gündem oldu

08 Ekim 2013 21:05

 
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in "Dün bir kanaldaki, yarışma programında sunucu öyle bir kıyafet gitmiş ki olmaz bu" sözleri ardından ATV'de yayımlanan Veliaht programının sunucusu Gözde Kansu'nun işine son verildi. Kansu'nun işten çıkarılması Twitter'da Trends Topics (TT) listesine girdi. 
Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Sabah gazetesi yazarı Sevilay Yükselir, "Ayrıntıları yarın yazımda ama #veliaht ın yayınlandığı gece Gözde Kansu'yu kötü sunuşunu yerden yere vuran ahalinin şimdi sahipliği komedi!"  derken oyuncu Nurgül Yeşilçay şunları yazdı: 

Aaaaa! Huseyin Celik dekoltesi cok dedi diye kizin isine son verilmis. Aaaaa! Amaan adam yine konusuyo nasilsa kimse ciddiye almaz diyodum!!

— Nurgül Yeşilçay (@nrglyslcy) October 8, 2013

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