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Yaşam

Hüseyin Çelik'ten televizyon sunucusuna dekolte tepkisi: Böyle kıyafet olmaz

Hüseyin Çelik kılık kıyafet konusunda kendilerine yöneltilen eleştrileri kabul etmediklerini belirtti

07 Ekim 2013 18:20

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Ne Var Ne Yok' programına konuk olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "Dün bir kanaldaki, yarışma programında sunucu öyle bir kıyafet gitmiş ki olmaz bu yani. Kimseye karıştığımız yok ama çok aşırı. Dünyada da kabul edilemez" dedi.

Kılık kıyafet konusunda kendilerine yöneltilen eleştrileri kabul etmediklerini belirten Çelik, bu açıklamanın ardından, ekrandaki sunucuları eleştirerek "Dün bir kanaldaki, yarışma programında sunucu öyle bir kıyafet gitmiş ki olmaz bu yani. Kimseye karıştığımız yok ama çok aşırı. Dünyada da kabul edilemez" dedi. Çelik'in bu sözleriyle hangi sunucuyu eleştirdiği tartışma konusu oldu.

 

Çelik Kansu'yu mu kastetti?

 

gazeteciler.com'un iddiasına göre, Çelik'in bu sözleri gözleri ATV'de cumartesi akşamı yayınlanan Veliaht programına çevirdi. Çünkü cumartesi akşamı ATV dışında bir kadın tarafından sunulan yarışma programı yayınlanmıyor. Gözde Kansu yarışma programında derin göğüs ve bacak yırtmacı bulunan bir kıyafet giymişti.

 

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