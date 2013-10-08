'Hüseyin Çelik'in eleştirdiği dekolteli sunucu işten çıkarıldı'

AKP Genel Başkan Yardımıcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik'in kıyafetinin dekolte olduğunu öne sürerek tepki gösterdiği ATV sunucusu Gözde Kansu'nun işine son verildi.

Sabah yazarı Sevilay Yükselir, ATV yöneticileriyle yaptığı görüşmede Kansu'nun işine son verildiğini öğrendiğini açıkladı. Doğan Haber Ajansı da, Kansu'nun işine son verildiğini abonelerine duyurdu.

AKP Sözcüsü Çelik, Beyaz TV'de isim vermeden hedef aldığı sunucunun kıyafetiyle ilgili olarak , "böyle kıyafet olmaz" açıklamasında bulunmuş ve söz konusu kıyafet için "Dünyada kabul edilemez" ifadesini kullanmıştı. Bu açıklamaların ardından gözler ATV yönetiminin alacağı karara çevrilmişti.

DHA'nın haberine göre, Gözde Kansu'nun durumu bugün kanal ile yapım şirketi arasında yapılan görüşmelerden sonra netlik kazandı ve "Türkiye'nin starları veliahtlarını seçiyor" anonsuyla duyurulan "Veliaht" programının sunucusu Gözde Kansu'nun işine son verildi.

'Sebep dekolte değil performans'

A Haber'de program yapan Sabah gazetesi yazarı Sevilay Yükselir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Gözde Kansu'nun ATV'de yayınlanan Veliaht'ın sunuculuğu koltuğunu kaybettiğini duyurdu. ATV yöneticileriyle yaptığı görüşmede Kansu'nun işine son verildiğini öğrendiğini paylaşan Yükselir, "Fakat sebep kıyafeti değil performansının kötülüğü!" iddiasını dile getirdi.

İşte Sevilay Yükselir'in ilgili tweet'leri:

atv yönetimi ile konuştum.Evet #veliaht ın yapımcısı Gözde Kansu'nun işine son vermiş.Fakat sebep kıyafeti değil performansının kötülüğü!+++

Ayrıntıları yarın yazımda ama #veliaht ın yayınlandığı gece Gözde Kansu'yu kötü sunuşunu yerden yere vuran ahalinin şimdi sahipliği komedi!

İnanamıyorum!Hüseyin Çelik ettiği 2 lafla o gece Gözde Kansu'yu derhal değiştirin diye ciyak ciyak bağıran ahalinin eline müthiş koz verdi:)

Bu arada pardon ama Hüseyin Çelik iyi yapmış hoş etmiş filan da demiyorum.Onun pozisyonunda bi insanın bu değerlendirmeyi yapması yanlıştır

Yapımcı önce program çakışması demişti

Hüseyin Çelik'in "Böyle de kıyafet olmaz ki" demesinin ardından yapımcı Caner Erdem dün yaptığı açıklamada yeni bir sunucu ile anlaşabileceklerini duyurmuş ve yapımcı bunun sebebinin "program çakışması" olduğunu savunmuştu. Erdem "Gözde Hanım’ın önümüzdeki hafta başka bir çekiminin çakışma durumu var. Öyle bir durumda yeni bir sunucu olabilir" demişti.

Sebeb Gözde Kansu'nun 'Gezici' olması mı?

gazeteciler.com'un iddiasına göre, ekran yüzü Gözde Kansu'nun Twitter hesabına bakıldığında ise Gezi protestolarına katıldığı ve paylaşımlarıyla da destek verdiği anlaşılıyor. Gezi sonrası medyada başlayan "cadı avı" düşünüldüğünde Kansu'nun kovulması bir başka medya tartışmasına daha konu olacak gibi gözüküyor.