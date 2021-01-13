RTÜK, Fikri Sağlar'ın 'başörtüsü' açıklamaları nedeniyle Halk TV'ye idari para cezası verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın "Ben türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var" açıklaması nedeniyle idari para cezası verdi.

Gazeteci Özgen Bingöl, kararın oy birliğiyle alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ne olmuştu?

Halk TV'deki "Sözüm Var" programında Sağlar, "Türban irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. Başörtüsü yüzyıllar boyunca Anadolu'da bir geleneksel giysidir. Arada fark var. Ben kendimden söylüyorum, yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde, benim haklarımı koruyacağına, adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var. Nitekim de başıma geldi" demişti.

Sağlar hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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