Fikri Sağlar: Yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin adaleti yerine getirebileceğinden kuşkum var

Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar, katıldığı bir programda türban hakkında konuşarak, "Ben türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var" dedi.

Fikri Sağlar, Halk TV'de katıldığı bir programda türban hakkındaki görüşlerini dile getirdi. "Sorun başörtüsü değil, sorun türbandır" diyen Sağlar, "Türban irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. Başörtüsü yüzyıllar boyunca Anadolu'da bir geleneksel giysidir. Arada fark var. Ben kendimden söylüyorum, yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde, benim haklarımı koruyacağına, adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var. Nitekim de başıma geldi" diye konuştu.