Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı

Katıldığı bir programda türban ile ilgili ifadeleri tepki toplayan Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"30.12.2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında, ‘Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli’ şeklindeki sözleri nedeniyle Durmuş Fikri SAĞLAR hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216. maddesi kapsamında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçundan, re’sen soruşturma başlatılmıştır."

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Fikri Sağlar, Halk TV'de katıldığı bir programda başörtüsü hakkındaki görüşlerini dile getirmişti. "Sorun başörtüsü değil, sorun türbandır" diyen Sağlar, "Türban irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. Başörtüsü yüzyıllar boyunca Anadolu'da bir geleneksel giysidir. Arada fark var. Ben kendimden söylüyorum, yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde, benim haklarımı koruyacağına, adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var. Nitekim de başıma geldi" diye konuşmuştu.