Fikri Sağlar: Düşüncelerim çarpıtılarak sosyal medyada bir linç kampanyasına dönüştürülmeye çalışılıyor

Katıldığı bir programda başörtüsü ile ilgili sarfettiği sözler tepki toplayan Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar, sözlerinin çarpıtılarak sosyal medyada bir linç kampanyasına dönüştürülmeye çalışıldığını söyledi.

Twitter hesabından tepki çeken açıklamasına ilişkin paylaşım yapan Sağlar, "'Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var' şeklindeki ifadelerimin, inançları gereği başını örtenlere yönelik olmadığı açıktır" dedi.

Sağlar, “Türban ile ilgili eleştirilerim herhangi bir inancı aşağılamaya ya da küçük düşürmeye yönelik değil, türbanı kullanarak İslam dinini siyasal amaçlarına alet edenlere yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Sağlar ne demişti?

Fikri Sağlar, Halk TV'de katıldığı bir programda başörtüsü hakkındaki görüşlerini dile getirmişti. "Sorun başörtüsü değil, sorun türbandır" diyen Sağlar, "Türban irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. Başörtüsü yüzyıllar boyunca Anadolu'da bir geleneksel giysidir. Arada fark var. Ben kendimden söylüyorum, yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde, benim haklarımı koruyacağına, adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var. Nitekim de başıma geldi" diye konuşmuştu.