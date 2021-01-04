Hakkında soruşturma başlatılan Fikri Sağlar'dan ilk açıklama: AKP 'hukuk reformuna' hız kesmeden devam ediyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı bir televizyon programında "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" sözleri gerekçesiyle eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Sağlar Twitter hesabından yaptığı açıklamayla soruşturmaya sert tepki gösterdi. Sağlar, paylaşımında şu ifadeleri kulladı:
“AKP "hukuk reformuna" hız kesmeden devam ediyor! Onların düşünce özgürlüğünden rahatsız olması normal de, değirmene su taşımaktan, can suyu vermekten bahsedenlere şimdi ne diyeceğiz?”
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Ne olmuştu?
Fikri Sağlar, Halk TV'de katıldığı bir programda başörtüsü hakkındaki görüşlerini dile getirmişti. "Sorun başörtüsü değil, sorun türbandır" diyen Sağlar, "Türban irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. Başörtüsü yüzyıllar boyunca Anadolu'da bir geleneksel giysidir. Arada fark var. Ben kendimden söylüyorum, yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde, benim haklarımı koruyacağına, adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var. Nitekim de başıma geldi" diye konuşmuştu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sağlar'ın sözleri hakkında "Bu zat artık bu çağda yaşamıyor, çok gerilerde kaldı. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının, geçmişte olduğu gibi, bugüne yansımasıdır. İnsanların başörtüsüyle uğraşmanın anlamı yok. Hakim, savcı, polis, her kurumunda bunları görecekler" ifadesini kullanmıştı.