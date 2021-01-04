Hakkında soruşturma başlatılan Fikri Sağlar'dan ilk açıklama: AKP 'hukuk reformuna' hız kesmeden devam ediyor

Fikri Sağlar, Halk TV'de katıldığı bir programda başörtüsü hakkındaki görüşlerini dile getirmişti. "Sorun başörtüsü değil, sorun türbandır" diyen Sağlar, "Türban irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. Başörtüsü yüzyıllar boyunca Anadolu'da bir geleneksel giysidir. Arada fark var. Ben kendimden söylüyorum, yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde, benim haklarımı koruyacağına, adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var. Nitekim de başıma geldi" diye konuşmuştu.