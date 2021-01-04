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Hakkında soruşturma başlatılan Fikri Sağlar'dan ilk açıklama: AKP 'hukuk reformuna' hız kesmeden devam ediyor

Sağlar, "Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" demişti

04 Ocak 2021 11:17

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'türbanlı hâkim' açıklaması gerekçesiyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar, "AKP 'hukuk reformuna' hız kesmeden devam ediyor!" dedi.

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