RTÜK, Euronews için "internet yayın lisansı alma" şartını kaldırdı

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK'ün, Euronews'in başvurusu üzerine "internet yayın lisansı alma" şartını kaldırdığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Twitter'dan açıklama yapan Taşcı, Euronews için atılan adımın geri alındığını, DW ve VOA'nın ise lisans almak için henüz başvurmadığından sürecin tamamlanmadığını dile getirdi.

Taşcı, şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK’ün lisans almasını istediği http:// tr.euronews.com lisansa tabi bölümlerini, video kısımlarını ve yayın tekniğini değiştirdiği için bugünkü Üst Kurulda; lisans almasının zorunlu olduğuna ilişkin karar geri alındı. Site lisans almaksızın yayınına devam edebilecek.

DW ve VOA ise lisans almak için henüz başvurmadığından süreç RTÜK’ün konuyu mahkemeye taşıyarak erişimin engellenmesi istemesi aşamasında. Ankara Sulh Ceza Hakimliğinin RTÜK’ün istemini yerinde bulması halinde bu iki siteye Türkiye'den erişim mümkün olmayacak.

Euronews’in hassasiyetine istinaden bir açıklama: Euronews lisans alma şartına bağlanan sekmelerin kaldırıldığını; içeriklerin silinmeyerek başka bir sekmeye taşındığını vurguluyor. Hatamız olduysa affola.."