RTÜK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meral Akşener'e yönelik sözlerinin eleştirildiği Halk TV'ye ceza verdi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, iYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik söylediği "Daha dur, bunlar iyi günler" sözlerinin eleştirilmesi nedeniyle Halk TV'ye iki idari para cezası verdi. Kararı sosyal medya hesabından duyuran RTÜK üst kurul üyesi Okan Konuralp, "Güzel günleri hep birlikte göreceğiz." diyerek tepki gösterdi.

Kararı; kurulun üyelerinden İlhan Taşçı, ise Twitter üzerinden, "RTÜK, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İyi Parti Lideri Meral Akşener’e yönelik “Daha dur, bunlar iyi günler” sözlerinin kadına şiddet anlamına gelmediği gerekçesiyle (!) Şirin Payzın’ın eleştirilerinden dolayı Halk TV’ye yüzde 2 idari para cezası verdi" açıklamasını yaptı.

Fox ve KRT'ye de ceza verildi

RTÜK Üyesi Okan Konuralp, Halk TV'nin yanı sıra KRT TV ve FOX TV’nin de ceza aldığını açıkladı.

Konuralp’in açıklaması şöyle:

- Erdoğan’ın, Akşener’e atfen “Bunlar iyi günler” cümlesiyle biten konuşmasının “cinsiyetçi/şiddeti azmettirici” olmadığını savunan RTÜK, konuşmanın eleştirildiği HALKTV’ye idari para cezası verdi. Versin! Güzel günleri hep birlikte göreceğiz.

- Öte yandan, SADAT Başkanı A. Tanrıverdi’nin itibarsızlaştırıldı gerekçesinin de olduğu raporla KRT’ye de para cezası veren RTÜK, FOX TV’yi de cezasız bırakmadı. Bu kararlara karşı oy verdiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarım.





Erdoğan ne demişti?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.

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