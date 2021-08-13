RTÜK Başkanı Şahin'den sel bölgesindeki yayınlar için uyarı: Doğru haber vermelerini rica ediyoruz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sel felaketine ilişkin yayınlar için, “Değerli medya kuruluşlarından doğru haber vermelerini ve dezenformasyondan kaçınmalarını rica ediyoruz” çağrısı yaptı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin; Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki sel felaketlerine ilişkin yayınlarla ilgili olarak medya kuruluşlarını uyardı. Şahin’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Devletimiz bölgedeki tüm yaraların sarılması için teyakkuza geçerek tüm birimleriyle seferber oldu. Tıpkı orman yangınlarında olduğu gibi afet bölgesinden yayın yapan tüm kuruluşlarımıza basın etik değerleri çerçevesinde hareket etmeye davet ediyor, değerli medya kuruluşlarından doğru haber vermelerini ve dezenformasyondan kaçınmalarını rica ediyoruz.”

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