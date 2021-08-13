RTÜK Üyesi Taşçı: RTÜK’ün son toplantıda kestiği idari para cezasının tutarı 3.3 milyon lira

CHP kontenjanından RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, "RTÜK’ün son toplantıda kestiği idari para cezasının tutarı 3.3 milyon lira, Türkiye’de doğru ve gerçek haber vermenin bedeli!" değerlendirmesini yaptı.

Taşçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yangın haberlerini özgün ve özgür biçimde veren; halkın haber alma hakkına saygı gösteren televizyon kanallarına RTÜK’ün son toplantıda kestiği idari para cezasının tutarı 3.3 milyon lira...Türkiye’de doğru ve gerçek haber vermenin bedeli!" ifadesini kullandı.

Taşçı, sosyal medya hesaplarında "ihsas-ı rey"de bulunduğu gerekçesiyle İlhan Taşçı'yı üst kurul toplantısından çıkarılmış, yangın ve sansür haberleri gerekçesiyle TV'lere ceza yağmıştı.

TIKLAYIN | RTÜK'te kriz; CHP'li üyelerden Taşçı toplantıdan çıkarıldı, Konuralp 'hezeyan' dedi; 'yangın ve sansür' haberleri gerekçesiyle TV'lere ceza yağdı!