Rosberg mi, Hamilton mı; Formula'da düğüm çözülüyor

2016 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si, Mercedes pilotları Nico Rosberg ile Lewis Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesine sahne olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden yapılacak sezonun kapanış ayağının sıralama turları, 26 Kasım Cumartesi günü TSİ 16.00'da, yarış ise 27 Kasım Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Nico Rosberg avantajlı

20 yarışta dokuzar birinciliği bulunan Mercedes sürücüleri Alman Nico Rosberg ile Büyük Britanyalı Lewis Hamilton arasındaki rekabetin galibi belli olacak.

Son 4 yarışa 33 puan önde girmesine rağmen Hamilton'ın peş peşe kazandığı 3 birincilikle avantajı 12 puana düşen Rosberg, Abu Dabi'de podyumun 3. basamağına çıkarsa kariyerinin ilk Formula 1 şampiyonluğuna imza atacak.

Üç şampiyonluğu bulunan Hamilton'ın ise umudunu canlı tutabilmek için yarışı en azından ilk 3'te bitirmesi ve takım arkadaşının alacağı sonucu beklemesi gerekiyor.

Pilotlar klasmanı

1. Nico Rosberg (Almanya): 367 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 355

3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 246

4. Sebastian Vettel (Almanya): 197

5. Max Verstappen (Hollanda): 192

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 722

2. Red Bull: 446

3. Ferrari: 375

4. Force India: 163

5. Williams: 136.