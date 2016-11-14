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Spor

Formula 1'de şampiyonu son yarış belirleyecek

Lewis Hamilton 52. zaferine ulaşarak en fazla grand prix kazanan pilotlar genel sıralamasında Alain Prost'u geçti

14 Kasım 2016 12:31

Formula 1'de sezonun 20. yarışı olan Brezilya Grand Prix'sini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Formula 1 sezonunun 20. mücadelesi, Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik  Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı.

Brezilya Grand Prix'sine "pole" pozisyonundan başlayan Mercedes'in  Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, yoğun yağmur altındaki yarışın sonuna  kadar zirveyi bırakmadı ve Brezilya pistinde ilk galibiyetini de almış oldu.

Mücadeleyi ilk sırada bitiren Hamilton, sezonun 9., kariyerinin 52.  birinciliğine ulaştı. Hamilton'ın gerisinde kalan takım arkadaşı Nico Rosberg 2. sırada yer alırken Red Bull-TAG Heuer pilotu Max Verstappen ise 3. oldu.
 
Bu sonuçla puanını 355 yapan sürücüler klasmanı ikincisi Hamilton,  sezonun bitimine bir yarış kala takım arkadaşı Rosberg ile arasındaki farkı 12'ye indirdi.

 

Hamilton en çok yarış kazanan ikinci pilot oldu

 

Lewis Hamilton 52. zaferine ulaşarak en fazla grand prix kazanan pilotlar genel sıralamasında Alain Prost'u geçerek ikinciliğe yerleşti.  Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher ise 91 grand prix birinciliğiyle bu kategoride ilk sırada bulunuyor.
 
Kariyerini sezon sonunda noktalayacağını duyuran Brezilyalı sürücü Felipe Massa, 48. turda yarış dışı kaldı. 

 

Yarışı ilk 10 sırada bitiren pilotlar şöyle: 

 

1. Lewis Hamilton (Mercedes)  
 
2. Nico Rosberg (Mercedes)  
 
3. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)
 
4. Sergio Perez (Force India-Mercedes)
 
5. Sebastian Vettel (Ferrari)
 
6. Carlos Sainz (Toro Rosso-Ferrari)
 
7. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes) 
 
8. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)
 
9. Felipe Nasr (Sauber-Ferrari)
 
10. Fernando Alonso (McLaren Honda)

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