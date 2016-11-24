Jenson Button F1'e veda ediyor

Formula 1'in deneyimli pilotu Jenson Button, pazar günü koşulacak sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si ile kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

Formula 1'de birçok önemli anısı olduğunu belirten 36 yaşındaki pilot, "McLaren-Honda takımında 8 yıl süren uzun bir yolculuk yaptım. Formula 1'e katıldığınızda birçok düşünüz vardır. Eşi benzeri olmayan ve hayatınızı değiştiren, iyi kötü birçok deneyim yaşarsınız. Dünya şampiyonluğu unvanını da elde ederek kariyerimi sonlandırmak çok özel bir deneyimdi." ifadelerini kullandı.

"Asıl hayatım şimdi başlıyor"

Uzun bir sürecin ardından bu yönde bir karar aldığını aktaran Button, "Formula 1'de 300'ün üzerinde yarışa katıldım ve kazandığım başarılar nedeniyle mutluyum. Asıl hayatım şimdi başlıyor. Buradan güzel anılarla ayrılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerine gelecek sezon ara vermesinin ardından takımıyla kontrat süresinin dolacağı 2018'de yeniden pistlere çıkacağı yönündeki iddiaları da yalanlayan Button, "2018'e kadar kontratım olduğu doğru ama aldığım karar net ve 2018'de de yarışmayacağım. Son 3 ay boyunca böyle bir olasılığı düşünerek kendimi harap ettim ama kararımı kesin olarak değiştirdim." diye konuştu.

Formula 1'de 2009 sezonunda Brawn GP takımıyla şampiyonluğa ulaşan Button, çıktığı 307 yarışın 15'inden zaferle ayrılırken, 50 kez de podyumda yer almıştı.