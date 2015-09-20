T24 LogoT24 Logo
Spor

Ronaldo, Macar gazetecinin çelme taktığı Suriyeli çocuk ile maça çıktı

7 yaşındaki Suriyeli Zaid'in mutlu anları...

20 Eylül 2015 13:36

İspanya La Liga'nin 4. haftasında Real Madrid ile Granada karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele öncesi Real Madrid'in Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, sahaya Macar kameramanın çelme takarak düşürdüğü Suriyeli Osama Abdul Mohsen'in 7 yaşındaki oğlu Zaid ile el ele çıktı.

Ronaldo ile sahaya çıkan Suriyeli mülteci çocuk Zaid oldukça neşeli olduğu gözlendi.

Macaristan'da sığınmacıların polisten kaçışını görüntüleyen kadın kameraman Petra Laszlo'nun küçük bir kız çocuğuna ve 7 yaşındaki oğlu Zaid ile birlikte kaçan Mohsen'e çelme takması tüm dünyada ses getirmişti.


ETİKETLER

real madridronaldozaid7 yaşındaçocuksuriyelimültecimaça çıktıçelmemacar gazeteci

İlgili Haberler

Suriyeli göçmenlere çelme takan kameramana soruşturma açıldı

Macar kameraman Petra Laszlo, bir mülteci babaya çelme takmış ve küçük bir kızı tekmelemişti

Kameramanın çelme taktığı Suriyeli mülteci Madrid'de teknik direktör olarak işe başlayacak

Osama Abdul Mohsen'in Türkiye'de kalan ailesi de İspanya'ya gidecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24