Ronaldo, Macar gazetecinin çelme taktığı Suriyeli çocuk ile maça çıktı

İspanya La Liga'nin 4. haftasında Real Madrid ile Granada karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele öncesi Real Madrid'in Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, sahaya Macar kameramanın çelme takarak düşürdüğü Suriyeli Osama Abdul Mohsen'in 7 yaşındaki oğlu Zaid ile el ele çıktı.

Ronaldo ile sahaya çıkan Suriyeli mülteci çocuk Zaid oldukça neşeli olduğu gözlendi.

Macaristan'da sığınmacıların polisten kaçışını görüntüleyen kadın kameraman Petra Laszlo'nun küçük bir kız çocuğuna ve 7 yaşındaki oğlu Zaid ile birlikte kaçan Mohsen'e çelme takması tüm dünyada ses getirmişti.



