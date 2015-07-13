Yolsuzlukla suçlanan Romanya Başbakanı partisinden istifa etti

Romanya Başbakanı Viktor Ponta, partisi olan Sosyal Demokrat Parti (PSD) liderliğinden ayrıldı.

Yolsuzluklarla Mücadele Kurumu (DNA) tarafından yaklaşık bir ay önce açılan cezai soruşturma nedeniyle Başbakan Viktor Ponta parti başkanlığından ayrılacağını açıkladı.

CHA'da yer alan habere göre, Başbakan Ponta facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal demokrat parti olarak bugüne kadar hakkında her ne nedenden olursa olsun soruşturma açılan kişiler kanuni süreç sonuna kadar görevlerinden çekilmişlerdir. Ben de partimdeki herkes gibi kanun önünde aklanana kadar parti başkanlığımdan ayrıldığımı bildiriyorum. Kanun önünde masum olduğum kanıtlanan kadar partide hiçbir göreve aday olmayacağım. Partimin bir üyesi olarak kalmaya ve Başbakanlık görevime devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki yıldır başbakanlık görevini yürüten Victor Ponta'nın adı, 2 milyon Euro yolsuzluktan yargılanan eski bakan Dan Şova'nın dosyasında geçiyor. 2007-2008 yıllarında avukat olarak çalışan Victor Ponta, yakın arkadaşı Dan Şova'dan usulsüz olarak 40 bin Euro ve lüks bir araç almakla suçlanıyor.