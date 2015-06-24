Türkiye'ye kaçtığı öne sürülen Romen liderin iyileşmesi 1 buçuk ayı bulacak

Yolsuzluk suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan ve ülkesindeki muhalefet partisi tarafından Türkiye’de saklanmakla suçlanan Romanya Başbakanı Victor Ponta’nın Türkiye’de gerçekleşen ameliyatı ile ilgili olarak, hastaneden açıklama yapıldı. Açıklama ile Ponta’nın 4-6 hafta sürecek fizik tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşacağı belirtildi.

Medipol Üniversitesi Hastanesi’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Romanya Başbakanı Sayın Victor Ponta, 15 Haziran Pazartesi günü Medipol Üniversitesi Hastanesi’nde sol dizinden başarılı bir ameliyat geçirdi. Sayın Ponta, sol dizindeki Ağrı, kilitlenme ve kayma şikâyetiyle Medipol Üniversitesi Hastanesi’ne müracaat etti. Yapılan muayenede sol kilitli diz rahatsızlığı tespit edildi. Aynı dizinden 15 yıl önce operasyon geçiren Ponta’nın yeniden ameliyat edilmesine karar verildi. Prof. Dr. Mahir Mahiroğulları başkanlığındaki ekip tarafından Medipol Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen ameliyat başarılı geçti. Romanya Başbakanı Ponta’nın ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu, medikal menisektomi, lateral menisküs tamiri ve mikro kırık yöntemi ile tedavi edildi. Ameliyat sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon programına başlandı. 4-6 hafta sürmesi beklenen programın ardından Ponta’nın sağlığına tamamen kavuşması bekleniyor.”

PNL’nin eşbaşkanı Alina Gorghiu tarafından yargıdan kaçarak Türkiye'de saklanmakla suçlanan Romanya Başbakanı Ponta hakkındaki yolsuzluk iddiaları 2007-2008 yıllarına dayanıyor. Avukat ve milletvekili olduğu o dönemde Rumen liderin, hukuk firmasında hiçbir iş yapmamasına karşın kurumdan 40 bin Euro aldı. Ponta, bu parayı Bükreş’te iki daire satın almak için kullandı. Aynı hukuk şirketi Ponta’nın kullanımı için araç da tahsis etti. Ponta ise başbakan olduğunda bu hukuk firmasının sahibi olan arkadaşı Dan Sova’yı 2012 yılında altyapı ve yabancı yatırımlardan sorumlu bakan olarak atadı.