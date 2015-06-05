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Dünya
Deutsche Welle

Romanya Başbakanı'na yolsuzluk soruşturması

Romanya'da devletin zirvesi yolsuzluk skandalıyla sarsılıyor. Başbakan Victor Ponta kara para aklamak ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya.

05 Haziran 2015 19:51


Romanya'da Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Başbakan Victor Ponta hakkında adli soruşturma başlattı. Ponta, dosyada sahtecilik yapmak, vergi kaçırmak, görevi kötüye kullanmak ve kara para aklamakla suçlanıyor. Kurum, Ponta'nın yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması talebinde de bulundu.

Suçlamaların yargıya intikal etmesinin ardından Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, bu koşullar altında başbakanlık görevini taşıyamayacağını belirterek Ponta'nın istifasını istedi.

Ancak Ponta, başbakanlık görevinin kendisine parlamento tarafından verildiğini ve sadece parlamentonun onu görevinden alabileceğini belirterek Cumhurbaşkanı'nın istifa talebini geri çevirdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlamadı

Cuma sabahı Yolsuzlukla Mücadele Kurumu'na giden Başbakan Ponta, gazetecilere sıradan bir vatandaş olarak geldiğini ifade ederek gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Ponta'nın 2007-2008 yılları arasında avukat olarak çalıştığı dönemde kara para aklama faaliyetlerine katıldığı iddia ediliyor.

Geçen yıl Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulunan Ponta'nın siyasi ortağı Dan Sova hakkında da soruşturma başlatıldı. Senato milletvekili olan Sova'nın dokunulmazlığının kaldırılması talebi reddedilmişti.

Romanya'da geçen aylarda bir dizi üst düzey yönetici tutuklanmış ve adı yolsuzluk iddilarına karışan Maliye Bakanı da istifa etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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