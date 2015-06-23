Romanya Başbakanı Türkiye’ye mi kaçtı?

Romanya'da hakkında yolsuzluk soruşturması varken dizinden ameliyat olmak için Türkiye'ye giden ve bir aylık izne çıkan Başbakan Victor Ponta, muhalefetin sert eleştirilerine hedef oldu. Associated Press'in haberine göre, muhalefetteki Liberal Parti lideri Alina Gorghiu, "Romanya'nın imajını umursamayan bir korkak" olarak nitelediği Ponta'nın AB dışındaki bir ülkeye "tıbbi ilticada bulunmaya" çalışmakla suçladı.

2007'den bu yana Avrupa Birliği'ne üye olan Romanya'daki yolsuzluk soruşturması kapsamında, son 1.5 yıl içinde çok sayıda üst düzey isim tutuklandı. Sahtecilik, vergi kaçırma, para aklama ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar yöneltilen Ponta hakkında 9 Haziran'da parlamentoda güvenoylaması yapılmıştı. Oylamada güvenoyu almayı başaran Ponta, dokunulmazlığını korumuştu.

Ponta, hakkındaki suçlamaları öğrenmek için dün savcılığa avukatını gönderdi. Soruşturmanın; Ponta’nın annesi, kız kardeşi, eniştesi ve kayınpederine kadar uzandığı öne sürülmüştü.

Basketbol oynarken dizinden sakatlandı

Muhalefetin soruşturmadan kaçmak için diz ameliyatını bahane etmekle suçladığı 43 yaşındaki eski savcı Ponta, basketbol oynarken sakatlanmıştı. Uzmanlara göre, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in istifa talebini reddeden Ponta, bu sayede vakit kazanmaya çalışıyor.

Ponta, Pazar günü görevini vekâleten yardımcısı Gabriel Oprea'ya devretmek için Cumhurbaşkanı Iohannis'ten talepte bulunmuştu. Iohannis, Ponta'nın bu isteğini onayladı.

Romanya anayasasına göre başbakan, tıbbi gerekçelerle 45 gün izin kullanabiliyor.

Ponta, İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki bir özel hastanede ameliyat oldu. Dün Facebook sayfasından, hastanede gördüğü tedavinin detaylarını içeren bu belgeyi paylaştı.

40 bin Euro almış

Rumen liderle ilgili suçlamalar hem Sosyal Demokrat Parti vekili olduğu hem de bir hukuk firmasıyla ilişkili olduğu 2007-2008 yıllarıyla ilgili. Savcılığın iddiasına göre Ponta, hukuk firmasında hiçbir iş yapmamasına karşın kurumdan 40 bin Euro aldı. Ponta, bu parayı Bükreş’te iki daire satın almak için kullandı. Aynı hukuk şirketi Ponta’nın kullanımı için araç da tahsis etti. Ponta ise başbakan olduğunda bu hukuk firmasının sahibi olan arkadaşı Dan Sova’yı 2012 yılında altyapı ve yabancı yatırımlardan sorumlu bakan olarak atadı.

Ponta, 12 Haziran'da Azerbaycan ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Oyunları'nın açılış törenine katılarak Cumhurbaşkanı Iohannis'in tepkisini çekmişti. Ponta'nın, birçok AB liderinin Azerbaycan'daki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek katılmadığı açılış törenine gideceğinden kendisinin haberi olmadığını belirten Iohannis, bu ziyareti "dış politika gafı" olarak nitelemişti.