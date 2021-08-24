Rolling Stones’un davulcusu Charlie Watts hayatını kaybetti

Rolling Stones davulcusu Charlie Watts'ın 80 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Watts'ın çalıştığı iletişim ajansından yapılan açıklamada "Çok sevdiğimiz Charlie Watts'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bugün Londra'da bir hastanede, ailesinin yanında huzurlu bir şekilde gözlerini yumdu" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada Watts'ın neslinin en büyük davulcularından biri olduğu aktarıldı, bu süreçte ailesinin ve diğer grup üyelerinin özel hayatlarının mahremiyetlerine saygı duyulması talep edildi.

Rolling Stones birkaç hafta önce yaptığı duyuruda Watts'ın bir ameliyat sonrası iyileşme sürecine girdiği için ABD turnesine katılamayacağını belirtmişti.

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