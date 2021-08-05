Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts'ın tıbbi prosedür geçirdiği açıklandı; ABD turnesini kaçıracak

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Ne olduğu açıklanmayan bir tıbbi prosedür geçirdiği belirtilen davulcu Charlie Watts'ın yüksek ihtimalle Rolling Stones'un ABD turnesini kaçıracağı açıklandı.

Watts'ın sözcüsü 80 yaşındaki müzisyenin ameliyatının ''başarılı'' geçtiğini ancak iyileşmek için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

The Stones, 'No Filter' turnesine 26 Eylül'deki St. Louis konseriyle devam edecek.

Watts'ın sözcüsü, ''Provalar birkaç hafta içinde başlayacak. Bu durum çok üzücü ancak kimse böyle bir şey olacağını öngöremezdi'' dedi.

Watts da iyileşme sürecinin konserleri daha fazla geciktirmemesini istediğini söyledi. Ritim tutmakta zorlandığını ifade eden müzisyen, doktorların tavsiyesinin de sahneye çıkmaması yönünde olduğunu dile getirdi.

Watts iyileşene kadar grupla sahneye uzun süredir Keith Richards'la sahne alan Steve Jordan çıkacak.