T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Roger Waters'dan 25 yıl sonra ilk albüm

"Modern dünyanın gözü kara izahı"

21 Nisan 2017 20:39

Pink Floyd'un eski vokalisti, İngiliz müzisyen Roger Waters, 25 yıldan sonra ilk albümünü yayınlıyor.

1992’deki Amused to Death'ten sonra yayınlanacak ilk stüdyo albümün adı "Is This the Life We Really Want?"  yayınlanma tarihi 19 Mayıs olarak duyurulan albümün çıkış tarihi 2 Haziran’a ertelendi. 

Göçmenlik sorununa da dikkat çeken "The Last Refugee" şarkısının yer aldığı albümü prodüktör Nigel Godrich kaydetti.

"Modern dünyanın gözü kara izahı"

Albümde 12 şarkı yer alıyor:

"When We Were Young, Déjà Vu, The Last Refugee, Picture That, Broken Bones, Is This the Life We Really Want?, Bird in a Gale, The Most Beautiful Girl, Smell the Roses, Wait for Her, Oceans Apart ve Part of Me Died"

Waters’ın ”Modern dünyanın ve belirsiz zamanların gözü kara bir izahı” olarak tanımladığı albüm, bu cumadan itibaren ön siparişleri başlayacak.

Waters’ın vokali, bası ve akustiğinin yanında Nigel Godrich, klavye ve gitarda katkıda bulunuyor. Joey Waronker, Jonathan Wilson, Gus Seyffert, Lee Pardini, Roger Manning, Lucius, Jessica Wolfe ve Holly Proctor gibi isimler albümde çaldı. 

Pink Floyd'un efsanesi "The Wall"un yaratıcısı Waters, 5 Ağustos 2013'te Türkiye'de verdiği konserde Gezi olaylarında hayatını kaybedenleri fotoğraflarıyla anmıştı.

Roger Waters'un 5 Ağustos 2013'teki İstanbul konserinden

ETİKETLER

Roger Waterspink floydalbüm

İlgili Haberler

Roger Waters 4 Ağustos'ta İstanbul'da

Pink Floyd’un kurucularından olan Roger Waters, 4 Ağustos’ta İstanbul İTÜ Stadyumu’nda sahne alacak

Roger Waters: Müzik endüstrisi İsrail’e karşı sesini çıkartmaktan korkuyor

"Müzisyenler ses çıkarırsalar kariyerlerinin yok edileceğini düşünüyorlar"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24