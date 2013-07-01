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Kültür-Sanat

Roger Waters 4 Ağustos'ta İstanbul'da

Pink Floyd’un kurucularından olan Roger Waters, 4 Ağustos’ta İstanbul İTÜ Stadyumu’nda sahne alacak

01 Temmuz 2013 03:35

Bir döneme damgasını vuran progressive rock grubu Pink Floyd’un kurucusu sayılan Roger Waters, 4 Ağustos’ta İstanbul’a geliyor. İTÜ Stadyumu’nda müzikseverlerle buluşacak  olan Roger Waters’ın ‘The Wall’ konseri için büyük bir sahne ve 110 metrelik duvar kurulacak.
DHA’nın haberine göre, görsel şovlarıyla ünlü olan Pink Floyd’un ışık sistemini barındıran  140 ton ağırlığındaki prodüksiyon malzemesi İstanbul’a 75 TIR’la gelecek.
Sahnede, turneye adını veren 110 metrelik bir duvar yer alacak. 2011 yılından bu yana dünyayı gezen dev prodüksiyon ile 28 ülkede, 192 kez sahneye çıkan Waters ile ‘The Wall’, yaklaşık 3.5 milyon kişi tarafından izlenerek 2011-2012 yıllarının en çok hasılat yapan turnesi oldu.
Temmuz ayında Belçika’dan başlayarak tekrar yollara çıkacak olan ‘The Wall’ turnesi 25 ülke gezecek.
 

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