Roger Waters: Müzik endüstrisi İsrail’e karşı sesini çıkartmaktan korkuyor

Pink Floyd’un vokalisti ve bas gitaristi Roger Waters “Filistin’deki hak ihlallerinden dolayı İsrail’e boykotu destekleyen Amerikalı müzisyenlerin kariyerlerinin yok edileceğini düşündükleri için susmayı tercih ettiğini” söyledi.

İsrail’e karşı boykot, yatırımların çekilmesi ve yaptırım içeren BDS kampanyasının önde gelen isimlerinden olan Roger Waters, fikrin ortaya atıldığı 10 yıldan bu yana “Nazi” olmakla ve anti-semitizmle suçlandığını, bu durumun diğer İsrail karşıtlarını da korkuttuğunu dile getirdi.

“Vietnam protestolarındaki gibi”

Independent’a konuşan sanatçı, “Müzik endüstrisi İsrail’e karşı sesini çıkartmaktan korkuyor. Sadece Elvis Costello, Brian Eno ve Manic Street Preachers gibi bir elin parmaklarını geçmeyecek isim yanımızda. Eğer ses çıkarırsalar kariyerlerinin yok edileceğini düşünüyorlar. Umarım bazıları artık korkmaktan vazgeçer ve bir şeyler yapmaya başlar. Tüm müzisyenlerin desteğine ihtiyacımız var, aynı Vietnam protestolarındaki gibi” dedi.