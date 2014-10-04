'Rockçı imam' tekrar New York’ta konser verdi

Antalya'nın Kaş ilçesinin Pınarbaşı köyü Camisi imamı Ahmet Muhsin Tüzer, New York ’taki Drom adlı kulüpte konser verdi. Şehirdeki ikinci konserinde, yaklaşık 1,5 saat boyunca sahnede kalan imam Tüzer'e, Yahudi, Ermeni, Hristiyan ve Müslüman müzisyenler eşlik etti.

Cihan Haber Ajansı’na göre, konser sonrası açıklamada bulunan Tüzer; grubunda farklı dinlerden insanların yer almasının New York'taki ikinci konserine farklı bir boyut kazandırdığını belirtti.



Müzik grubunda farklı etnik ve dinlere mensup insanların olmasının önemine dikkat çeken Tüzer, "İşin başından beri savunmuş olduğum ve insanlara vermek istediğim mesajın aslında bugün çok güzel örneğini yaşadık” dedi.

New York'taki ikinci konseri





Ahmet Muhsin Tüzer, yeni ve meditatif bir akım olarak nitelendirilen ''Drone'' müziği ile sahneye çıkıyor. İlk olarak geçtiğimiz Nisan ayında New York'ta sahne alan Tüzer; konserine Ezan, Sela ve Kuran'dan farklı sureler okuyarak devam etmişti.



