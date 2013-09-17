Diyanet 'rockçı imam' hakkında soruşturma açtı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan müfettiş Abdulkadir Albayrak, Antalya'nın Kaş ilçesine gelerek İlçe Müftüsü Fetullah Yavuz ve diğer müftülük yetkililerinden bilgi aldı, ayrıca İmam Ahmet Tüzer'in Kaş'ta verdiği konseri izleyenlerin görüşlerine başvurdu.

Pınarbaşı Köyü'nde de Muhtar Yusuf Acar ve köylülerden bilgi alan müfettiş Albayrak, İmam Ahmet Muhsin Tüzer'in de ifadesini aldı.

Soruşturma hakkında konuşmak istemediğini söyleyen İmam Tüzer, "Müzik çalışmalarını görevimi aksatmadan yaptım. Suç işlediğimi düşünmüyorum. İmamlık görevimi ve müzik çalışmalarımı sürdüreceğim" dedi.