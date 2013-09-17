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Yaşam

Diyanet 'rockçı imam' hakkında soruşturma açtı

Antalya Müftülüğü, 'Rockçı imam' olarak bilinen Ahmet Tüzer'in Antalya Kaş'ta verdiği konser sonrası, konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda müfettiş istedi

17 Eylül 2013 16:49

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan müfettiş Abdulkadir Albayrak, Antalya'nın Kaş ilçesine gelerek İlçe Müftüsü Fetullah Yavuz ve diğer müftülük yetkililerinden bilgi aldı, ayrıca İmam  Ahmet Tüzer'in Kaş'ta verdiği konseri izleyenlerin görüşlerine başvurdu.

Pınarbaşı Köyü'nde de Muhtar Yusuf Acar ve köylülerden bilgi alan müfettiş Albayrak, İmam Ahmet Muhsin Tüzer'in de ifadesini aldı.

Soruşturma hakkında konuşmak istemediğini söyleyen İmam Tüzer, "Müzik çalışmalarını görevimi aksatmadan yaptım. Suç işlediğimi düşünmüyorum. İmamlık görevimi ve müzik çalışmalarımı sürdüreceğim" dedi.

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