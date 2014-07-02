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Kültür-Sanat

'Rock'çı İmam'dan İstanbul'da ilk konser

'Rock'çı İmam' olarak tanınan Ahmet Muhsin Tüzer, İstanbul'daki ilk konserini verdi

02 Temmuz 2014 09:36

Müzik tarzı dolayısıyla "Rock'çı İmam" olarak tanınan Antalya Pınarbaşı Camii'nin İmamı Ahmet Muhsin Tüzer, Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında konser verdi.

Beşiktaş Meydanı'ndaki konserde, Tüzer, unutulmaya yüz tutmuş ilahileri 'Rock' tarzında söyleyerek, seyircilerin beğenisini kazandı.

Ahmet Muhsin Tüzer, konserde, Türkçenin yanı sıra Arapça ve İngilizce ilahiler seslendirdi.

Konser arasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rock'çı imam Tüzer, müziğin evrensel olduğunu vurgulayarak, "Sınırlandırmaya gerek yok. Eğer yapmış olduğunuz müzik insanlarda mƒnƒlar uyandırıyorsa, bu aslında ibadet de sayılır. Çünkü insanları siz hakka, hakikate, doğruluğa, kardeşliğe, irfana teşvik etmiş oluyorsunuz. Bu anlamda, unutulmaya yüz tutmuş ilahilerimizi, kendi değerlerimizi, dünya standartlarında birtakım müzik tarzlarıyla, bu yapmış olduğumuz 'Rock' müzikle süsleyerek, cover'layarak tekrardan gençlerimizin sevebileceği bir tarzda seslendiriyoruz. Bunu yaparken de kalpten yapmaya çalışıyoruz" dedi.

 

'İslam'ın misyoneriyim'

 

"Böyle bir müzik yapmak nereden aklınıza geldi?" sorusu üzerine de Tüzer, "Benim içimde bir çağlayan vardı. Geçen yıl Kaş'ta bir 'Rock'çı arkadaşla tanıştım. Ondan sonra proje kendiliğinden şekillenmeye başladı. Bunu bir misyon olarak görüyorum. İslam'ın bir misyoneri olarak hareket ettiğimi düşünüyorum. Peygamber efendimizin felsefesinde var olan hakikatleri tekrardan insanlara hatırlatmak, konserlerle bir şekilde insanlara ulaşmak istiyorum. Bu nefsimden açığa çıkan bir talep değildi. Ben bunu bir lütuf olarak görüyorum. Bu işi yapmaktan çok mutluyum. İstanbul'daki ilk konserimiz. Daha önce Amerika'da konser vermiştik. Ekim ayında yine Amerika'da konser vereceğiz. Bir imam olarak Allah'ın bana böyle bir misyon yüklediğini düşünüyorum" dedi.

İftarın ardından konseri izleyen vatandaşlar da rock konserini beğendiklerini dile getirdiler.

 

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