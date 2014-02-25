Roboski'de sınırında aralarında BDP'li vekilin de olduğu gruba gazlı müdahale

Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Roboski'de güvenlik yolu için geceyi bölgede geçiren BDP'lilere sabah saatlerinde askerler dağılma uyarısı yaptıktan sonra gaz bombaları ile müdahale etti.

Emin Bal'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, BDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba yapılan müdahale sırasında fenalaşanlar oldu. Askerin müdahalesi sonucu BDP'liler geri çekilirken Milletvekili Sarıyıldız, "Bu askerler bazı yetkililerin talimatıyla ölüme sürükleniyor. Biz diyalog kurmak için girişimlerde bulunduk ancak, anlaşılan o ki bunlar diyalogtan değil savaştan anlıyor" dedi.

Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünün Irak sınırında yer alan bölgede yapılmak istenen ve PKK'lılarında yapılmasını istemediği güvenlik yolu ile ilgili gerginlik bugün de devam etti. Dün zaman zaman güvenlik güçleri ve PKK'lılar arasında çıkan çatışmaları durdurmak için bölgeye giden ve aralarında BDP'li Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın da bulunduğu grup, askerin dün akşam çekilmesi üzerine geceyi bölgede kalkan öylemi yapmak için geçirdi. Sabah saatlerinde bölgede yeniden askeri hareketliliği gören BDP'liler, yapılmak istenen güvenlik yoluna geçerek askerlerle konuşmak istedi. Bölgede gelen bir komutan BDP'lilerden dağılmalarını aksi halde müdahalede bulunacaklarını söyledi.

Bunun üzerine BDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Uludere Belediye Başkanı Mesut Paksoy askerlerle görüşmek istedi. Ancak, aynı askeri yetkilinin öfkeli ses tonuyla "Gelmeyin yoksa size müdahale edeceğiz" dedi. Diyalog kurma çabaları sonuç vermeyince asker gaz bombaları ile BDP'li gruba müdahale etti.

'Askerler, yetkililerin talimatı ile ölüme gönderiliyor'

Yapılan müdahale sırasında aralarında Milletvekili Sarıyıldız'ın da bulunduğu çok sayıda BDP'li fenalaşarak baygınlık geçirdi. Bazı BDP'liler karlı bölgeden tepelerden yuvarlanarak aşağı düştü. Askerlerin sert müdahalesine tepki gösteren BDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, askerlerin hedef gözeterek kitleye saldırdığını ileri sürerek, "Toplumsal barış için bedenini siper eden kitleye yapılan müdahale barışa vurulmuş büyük bir darbedir. Askerlere talimatı verenler ölümlerden nemalanıyor. Bu askerler bazı yetkililerin talimatıyla ölüme sürükleniyor. Biz diyalog kurmak için girişimlerde bulunduk ancak, anlaşılan o ki bunlar diyalogtan değil savaştan anlıyor. Yapılan müdahale sırasında gördük ki askerler arkadaşlarımızı şehit etmek istiyor. İşte bunların barışa olan yaklaşımı bu. Biz çatışmayı durdurmak için buraya geldik ama onlar barış taleplerini bile görmezden geliyor. Bu saatten sonra burada yaşanacak en ufak bir çatışmadan ve can kayıplarından AKP Hükümeti ve Şırnak Valisi sorumludur" dedi. Askerin müdahalesinden sonra bölgeden çekilen BDP'liler, bölgeye yeniden kitlesel olarak göre döneceklerini belirtiler.