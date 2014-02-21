Genelkurmay: Şırnak Gülyazı'da PKK yol yapım çalışmalarına taciz ateşi açtı

Şırnak Uludere ilçesi Gülyazı'daki Beyaz Tepe Üs Bölgesi ile Karaçalı Tepe arasında yol yapım çalışmalarını sürdüren iş makineleri ve bu iş makinelerinin emniyetini sağlayan güvenlik güçlerine, Irak tarafındaki PKK'lılar tarafından roketatar ve hafif silahlarla taciz ateşi açıldığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan taciz ateşine, iş makinelerinin emniyetini alan güvenlik güçleri tarafından ateşle anında karşılık verilmiştir. Olayın ardından bir İnsanlı Keşif Uçağı ve iki adet AH-1W Kobra Taarruz Helikopteri olay bölgesine yönlendirildi” denildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye-Irak hudut bölgesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı (Gülyazı-Uludere/Şırnak) sorumluluk sahasında yer alan Beyaz Tepe Üs Bölgesi ile Karaçalı Tepe arasında yol yapım çalışmalarını sürdüren iş makineleri ve bu iş makinelerinin emniyetini sağlayan unsurlarımıza bölücü terör örgütü mensuplarınca, hududun Irak tarafından, roketatar ve hafif silahlar ile taciz ateşi açılmıştır.”