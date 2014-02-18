TSK: PKK’lılar taciz ateşi açtı, Roboski'li Encü: Asker 1 kişiyi yaraladı

Genelkurmay, Şırnak'ta yol çalışması yapan sivil iş makinelerine PKK’lılar tarafından taciz ateşi açıldığını duyurdu. TSK’nın açıklamasına göre olayda ölen ya ad yaralanan olmazken, ateşe cevap verildi. Uludere sakini Veli Encü’nün verdiği bilgilere göre, PKK’lılar tarafından inşaat araçlarına uyarı ateşi yapılmasının üzerine, “15-20 dakika sonra Skorsky helikopterler uyarı ateşinin geldiği bölgeye doğru ateşe başladılar. Ve yaklaşık 3 saat boyunca olayın yaşandığı bölgenin üzerinde gezindiler. Zaman zaman ateş seslerinin geldiği noktada sınırın karşı tarafına ‘sınır ticareti’ için geçmiş ve dönmekte olan yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı.” Köylüler ile askerler arasındaki arbedede Nihat Encü’nün ayağından vurularak yaralandığı belirtildi.

‘Taciz ateşinde herhangi bir hasar ve zayiat olmamıştır’

Genelkurmay'ın açıklaması şöyle:

Türkiye-Irak hudut bölgesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı (Gülyazı-Uludere/Şırnak) sorumluluk bölgesinde yer alan Beyaz Tepe Üs Bölgesi ile Karaçalı Tepe arasında yol yapım çalışmalarına devam eden, Şırnak İl Özel İdaresi tarafından kiralanan sivil iş makinelerine, bölücü terör örgütü mensuplarınca, hududun Irak tarafından, hafif silahlar ile taciz ateşi açılmıştır. Taciz ateşinde herhangi bir hasar ve zayiat olmamıştır.

Açılan taciz ateşine, bölgede bulunan unsurlar tarafından anında ateşle karşılık verilmiştir.

Köylüler Uludere’de ikinci bir katliam yaşanmasından endişeleniyor

Vivahiba.com'da Reha Ruhavioğlu imzası ile yayımlanan habere göre, Uludere’li (Roboski) Veli Encü’nun verdiği bilgilere göre; “güvenlik Yolu” inşaatı, Uludere Katliamı’nın yaşandığı noktaya en yakın nokta olan 15 Nolu sınır taşına kadar ilerlemişken PKK’lılar tarafından inşaat araçlarına uyarı ateşi yapıldı. Yaklaşık 15-20 dakika sonra Skorsky helikopterler uyarı ateşinin geldiği bölgeye doğru ateşe başladılar. Ve yaklaşık 3 saat boyunca olayın yaşandığı bölgenin üzerinde gezindiler. Zaman zaman ateş seslerinin geldiği noktada sınırın karşı tarafına sınır ticareti için geçmiş ve dönmekte olan yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı. Saat 19.15’de Veli Encü ile yapılan görüşmede; Hava Kuvvetleri’ne ait uçakları tarafından yapılan bombardıman sonucu 35 kişinin hayatını kaybettiği bölgeye çok yakın bir noktada askerlerin “sınır ticareti”nden dönmekte olan yaklaşık 100 kişinin önünü kestiği ve onlara doğru uyarı ateşi yapıldığı dile getirildi. Uludere’de ikinci bir katliamdan endişelenen köylüler saat 19.00 itibariyle olay yerine doğru harekete geçmiş bulunuyorlar.

15 Nolu Sınır Taşı bölgesinde mahsur kalan yaklaşık 100 kadar sivil ile yolu tutan askerler arasında arbede çıktığı, askerlerin biber gazı ile müdahalesine köylülerin taşlarla karşılık verdiği, mahsur kalan yaklaşık 100 kişiden büyük bir kısmının kurtulduğu, 20-30 kadar sivilin hala mahsur olduğu öğrenildi.

Askerlerin sivillere karşı biber gazının yanında gerçek silah da kullanması üzerine “sınır ticareti” için gitmiş olan sivillerden Nihat Encu (24) ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.