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Roboski'de 'çatışma çıktı' iddiası

Roboski sınır hattındaki Beyaztepe ile Şehit Kendal bölgesi arasında yapılan 'güvenlik yolu' çalışmaları nedeniyle güvenlik güçleri ile PKK arasında çatışmanın yaşandığı ileri sürüldü

24 Şubat 2014 14:32

Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Roboski'de güvenlik yolu yapımı nedeniyle PKK ve asker arasında çatışma çıktığı, köylülerin de sınır bölgesine yürüyüşe geçtiği iddia edildi. Bölgede toplanan köylülerin alanı terk etmemesi üzerine askerler ve yol yapımında kullanılan iş makineleri geri çekildi.

Irak ile Türkiye arasındaki sınırda yer alan Beyaztepe ve Karaçalı bölgelerindeki güvenlik yolu yapımı nedeniyle bir süredir devam eden gerginliğin ardından bugün PKK'lılar ve askerler arasında çatışma çıktığı iddia edildi. Haberi duyuran DİHA ayrıca Roboski köylülerinin sınır bölgesine yürüyüşe geçtiğini de duyurdu.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyü ile Irak Kürdistan bölgesi sınırında yapımı devam eden "güvenlik yolu" inşası nedeniyle, 17 Şubat'ta da PKK'nın askere "taciz ateşi" açtığı duyurulmuştu. Aynı gün sınır ticareti yapan köylülerin geçişleri sırasında Nihat Encü, ayağına isabet eden mermi ile yaralanmıştı. 17 Şubat'tan bu yana devam eden gerilimle birlikte bölgeye askeri sevkiyat yapılıyordu. Bugün çıktığı belirtilen çatışma sırasında bölgedeki köylülerin de sınıra doğru yürüyüşe başladığı belirtildi.

Kitlenin alanı terk etmemesi üzerine askerler ve yol yapımında kullanılan iş makineleri geri çekildi.

Askerlerin boşalttığı mevzilere geçen Şırnaklılar, olası bir çatışma ihtimaline karşı sabaha kadar nöbet tutacaklarını açıkladı.

 

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