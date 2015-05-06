Roboski’de ‘provokasyon’ endişesi: İlan edilmemiş bir OHAL var

Şırnak’ın Roboski ilçesinin sınır bölgeleri baharla birlikte hareketlendi. Sınıra sevk edilen askeri birlikler, sınır ötesindeki PKK'lıların göz teması mesafesine kadar yakınına mevzilendi. Bölge halkı endişeli.

Bugünlerde Şırnak ve çevresindeki askeri hareketlilik gözlerden kaçmıyor. Askeri kaynaklara göre askerler yer değiştiriyor. Köylülere göre bölgeye askeri sevkiyat yapılıyor. Hareketlilik Irak sınırı bölgesinde yoğunlaştı. Gelen askerler sınır hattının sıfır noktasında mevzilendi.

Sınır hattındaki askeri hareketlilik, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde yaşanan çatışmayla aynı günlerde başladı. Bu nedenle Roboski'de hemen herkes "provokasyon" korkusunu dile getiriyor. Köylülere göre askerler, sınır bölgesinde bulunan PKK’lı gruplara çok yaklaştı. Bir köylünün Karaçalı tepesinde gösterdiği asker mevzisi ile PKK noktası arasındaki mesafe, tedirginliğin nedenlerinden biri. Askerler ve PKK’lılar, tepede göz teması sağlayabilecek kadar birbirlerine yaklaşmışlardı. Sadece Karaçalı Tepesi değil, çevresindeki bir çok tepe ve yamaçlarında askerleri görmek mümkün. Köylülerin en büyük endişesi, askerlerin ya da PKK’lıların ateş açmasıyla çatışma yaşanması.

'İlan edilmemiş bir OHAL var'

Mahmut Bozarslan'ın Al Jazeera Türk'te yayımlanan haberine göre, Ortasu Köyünde yaşayan ve bir dönem önce muhtarlık yapan Haşim Encü, bölgede "ilan edilmemiş bir olağanüstü hâl" uygulandığını düşünüyor.

“Olağanüstü hâl ilanı yok ama gördüğümüz fiiliyatta olağanüstü hâl. Çok sayıda asker getirildi bölgemize. Gerçek olağanüstü hâl olduğu zamanlarda bile bu kadar değildi. Bu kadar asker ve bu kadar sıkıntı yoktu. Olağan üstü hâl döneminde bu bölgede çatışma vardı, durum iyi değildi ama bu kadar baskı görmüyorduk. Bölge tamamıyla kapalı kimse gidip gelmiyor. Hayvanları öldürüyorlar. Bunların olmasını istemiyoruz. “

Encü, askerlerin geçişleri kapattığı için haftalardır kimsenin sınıra gidemediğini söyledi, son günlerde Irak tarafına yönelik top atışlarının arttığını iddia etti.

Kaçakçılar gidemiyor

Bölgede tansiyonun yükselmesine neden olan olaylar Mart ayı ortalarında başladı. Asker mevzilerinin bir bölümü köylülerin kaçakçılık için kullandıkları yollar üzerine kuruldu. Kaçakçılık için Irak Kürdistan Özerk Bölgesi’ne giden köylüler, geri dönerken, askerin müdahalesiyle karşılaştıklarını iddia ediyorlar. Yine köylülerin iddasına göre, müdahale sırasında 25’e yakın katır, askerlerce silahla vurularak öldürüldü.

'Korkuyoruz, askerler ateş ediyor'

Bölgedeki gerginliğin bir boyutu da ekonomik. Ortasu, Gülyazı, Yemişli, Yekmal gibi köylerde yaşayanların en önemli geçim kaynağı kaçakçılık. Sınır ötesinden getirdikleri çay, şeker, mazot gibi maddeleri satarak geçinmeye çalışıyorlar. Beş yıldan beri geçimini kaçakçılıkla sağlayan Ekrem Encü, uzun zamandır biryere gidemediklerini söylüyor.

“Korkuyoruz, askerler ateş ediyor. İnsanlar korkuyor, kimse gitmiyor. Bazen bırakıyorlardı, bazen kızıyorlardı. Bütün geçimimiz sınır üzerineydi, yoksa burada nasıl yaşarız? Durum düzelirse gideriz yine.“

Yekmal Köyü'nde yaşayan Guhdar Goyi en son bir ay önce gitmeye teşebbüs etmiş.

“Bütün yaşamımız buna bağlı. Hayat zor artık. Askerler bırakmıyor, ateş açtılar, yaralananlar oldu. Korkuyoruz, gidemiyoruz. Geçimimiz bunun üzerine, bu olmazsa birşey yapamayız. Ya hayatımızdan vazgeçeceğiz ya işimizden. Ortamın biraz düzelmesini bekliyoruz.”

'Gelişmeler endişe verici'

Ortaköy Muhtarı Suat Encü de provakasyondan endişeli.

“Üç aydır çok sayıda asker getirildi bölgeye. Bu sırada çok sayıda katırımız öldürüldü, 4-5 kişi yaralandı. Kaçakçılara müdahale edebilirler ama hayvanları öldürmesinler, insanları yaralamasınlar. Yakaladıklarını mahkemeye çıkarsınlar. Olayların ardından gerginlik arttı. İnsanlar bir provokasyon olmasından korkuyor. Temennimiz olmamasıdır. Seçime kadar bir şey olmamasını diliyoruz. 3-4 bin nüfusumuz var, 10 bin asker geldi bu sınıra. Tek geçim kaynağımız bu sınırdır. Herkes borçlandı, herkes parasız bekliyor.”

Katırların öldürülmesine ilişkin hem köylüler, hem de Hayvan Hakları Federesayonu suç duyurusunda bulundu.

Köylülerin iddialarını Şırnak Valiliği’ne aktardık ve valiliğin görüşünü öğrenmek istedik. Ancak, Vali Ali İhsan Su’nun yoğun programı olduğu belirtilerek, başvurumuza olumsuz yanıt verildi.