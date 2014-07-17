Roboski katliamı Anayasa Mahkemesi'ye taşınıyor

Roboski’de savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 34 kişinin ölümüyle ilgili Genelkurmay Asker Savcılığı'nın takipsizlik kararı vermesi üzerine, dava Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşınıyor. HDP'den yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılması kapsamında, Türkiye'nin hemen her barosuna mensup bin avukatın dosyanın AYM'deki takipçisi olacağı belirtildi.

DHA’nın haberne göre, Uludere'nin Irak sınırında 28 Aralık 2011 gecesi düzenlenen ve 34 kişinin yaşamını yitirdiği hava operasyonuyla ilgili Genelkurmay Askeri Savcılığı'nın 'Şüpheliler kaçınılmaz hataya düşmüşlerdir' gerekçesiyle takipsizlik kararı vermesi ve yapılan itirazın da reddedilmesi üzerine dosya Anayasa Mahkemesi'ne taşınıyor. HDP'den yapılan açıklamada, kararın kesinleşmesinin ardından avukatların Cuma günü bireysel başvuru kapsamında AYM'ye buşvuracakları belirtildi. Türkiye'nin hemen her barosundan bin avukatın vekalet koyduğu ve yarın AYM'ye verilecek dava dilekçesinde 'Yaşam hakkı, adil yargılama hakkı, işkence yasağı ve etkinsoruşturma hakkının ihlal edildiği' savunuluyor.

'Unutursak kalbimiz kurusun'

HDP Merkez Yürütme Kurulu adına yapılan ve 'Roboski için 1000 avukat kampanyasını selamlıyoruz' denilen açıklamada, Genelkurmay Askeri Savcılığı tarafından takipsizlik kararı verildiği ve cezasızlık durumuyla karşı karşıya kalındığı vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi:

"Roboski dosyasıyla ilgili çeşitli devlet kurumlarının ve yargı mercilerinin soruşturmayı engelleme ve örtbas etme girişimlerine karşı mücadele edilecek. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılması kapsamında, Türkiye'nin hemen her barosuna mensup 1000 avukat, bu katliam dosyasının Anayasa Mahkemesi'nde takipçisi olacak, katliamın askeri ve sivil faillerinin cezalandırılması için hukuki mücadeleyi yürütecektir. Bu kapsamda, tüm demokrasi güçlerini, hukuk ve adalet arayışı için 18 Temmuz Cuma günü saat 14.00'te Anayasa Mahkemesi'nde yapılacak olan bireysel başvuruda, 'Unutursak kalbimiz kurusun' şiarıyla Roboskili ailelerin yanında olmaya davet ediyoruz."