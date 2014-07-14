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Yaşam

Roboski'ye yapılacak müze projesi belli oldu

Roboski Müzesi ve Anma Yeri Mimari Tasarım Yarışması sonuçlandı

14 Temmuz 2014 15:16

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 28 Aralık 2011 tarihinde 28'i aynı aileden 34 kişi savaş uçaklarının bombardımanı sonucu ölmüştü. Ölenlerin anısına yapılan Roboski Müzesi ve Anma Yeri Mimari Tasarım Yarışması sonuçlandı. Yarışmayı Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Ozan Öztepe’nin başkanlığında ve Mimar Derya Ekim Öztepe ile Zsofia Török’ün öncülüğündeki proje kazandı.

Roboski Müzesi Girişimi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Adalet, adaletsizliğin olduğu yerden yükselir"

Daha önce duyurduğumuz gibi, Roboski Müzesi ve Anma Yeri Mimari Tasarım Yarışması'na katılan yirmi beş proje içinden seçilen beş projenin sahipleri 12 Temmuz 2014 Cumartesi günü Roboskili ailelerle, Danışma Kurulu ve Seçici Kurulu üyelerimizle bir araya geldiler.

Tüm gün süren toplantıda bütün ekipler konuyu ele alış biçimlerini ve proje önerilerini paylaştılar. Her proje uzun uzun tartışıldı. Tüm diğer katılımcılar gibi yarışmacılar da birbirlerinin projeleri ile ilgili eleştiri ve övgülerini açıklıkla dile getirdiler. Tartıştıkça her projenin altında yatan emeği ve duyarlılığı daha çok fark ettik. Bu seçim yapmayı daha da zorlaştırdı.

Değerlendirmelerin sonunda bütün tasarım ekipleri hangi proje seçilirse seçilsin ellerinden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceklerini dile getirdiler. Artık her birini Roboski Müzesi Girişimi'nin birer üyesi kabul ediyoruz. Katılımları ve destekleri ile Roboskili ailelerin adalet mücadelesine vermeye çalıştığımız katkıda artık çok daha güçlüyüz.

Cumartesi günü yaptığımız Ortak Değerlendirme Kurulu Toplantısı ardından Seçici Kurulumuz 13 Temmuz 2014 Pazar günü tekrar bir araya geldi. Gün boyu süren hararetli tartışmaların ardından kalan beş proje içinden Roboski Müzesi olarak inşa edilmek üzere 3 sıra no’lu proje birinci seçildi. Bunun yanında 25 proje içinden öne çıkan bazı projeler de anma kültürüne ve mimarlık ortamına katkılarından dolayı seçici kurul özel ödülüne layık görüldü. Ödüller ile ilgili açıklamayı aşağıda görebilirsiniz.

Yazımı devam eden ayrıntılı Seçici Kurul Raporu daha sonra yayımlanacaktır.

Kolokyum için de yer ve tarih belirlendiğinde duyurusu ayrıca yapılacaktır.

"Adalet Adaletsizliğin Olduğu Yerden Yükselir" diyerek çıktığımız yolda Roboski Müzesi'nin mimari projesini elde etmek için yaptığımız çağrıya cevap vererek katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederiz."

Birincilik Ödülü: 03 no’lu proje

 

Rumuz: 04875

Ekip Başı: Ozan Öztepe (YTÜ)

Proje Ekibi: Derya Ekim Öztepe (Mimar - YTÜ)

Yardımcılar: Deniz Ekim Çubukçu (İç Mimar), Zsofia Török (Mimar)

Danışmanlar: İsmail Yıldırım (Ressam, heykeltraş), Âba Müslim Çelik (Şair), Erkut Tokman (Şair)

Eşdeğer Başarı Ödülü alan projeler
 


11 NOLU PROJE

Rumuz: 17534

Ekip Başı: Sıddık Güvendi (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Proje Ekibi: Barış Demir (Mimar - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), Tuna Han Koç (Mimar - Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Yardımcılar: Başak Çelik (Öğrenci - İTÜ), İffet Huban (Öğrenci - İTÜ)



14 NOLU PROJE

Rumuz: 12853

Ekip Başı: Emrah Mehmet Güllüoğlu (Çukurova Üniversitesi)

Proje Ekibi: Eren Tümer (Mimar - Lefke Avrupa Üniversitesi), Can Durmuşoğlu (Mimar - Girne Amerikan Üniversitesi)



19 NOLU PROJE


Rumuz: 48579

Ekip Başı: Y. Kenan Güvenç (Mimar - ODTÜ)

Proje Ekibi: İrem Uslu (Mimar), İbrahim Türkeri (Mimar), Emre Demirtaş (Mimar), Emre Öztürk (Tasarımcı), Deniz Kılıç (Mimar), Adil Tufan Menekşe (Tasarımcı), Neş'e Nur Akkaya (Mimar), Cansu Uzun (Tasarımcı), Bengi Nar (Mimar), Jülide Yağmur Peker Yardımcılar: Seda Özçetin (Mimar), Kemal Reçber (Mimar), Gönül Budancamanak (Mimar), Anıl Korkmaz (Tasarımcı), Müge Ecel(Mimar), No'ora J. Jalal, Fatih M. İpek, Burçin Şen, İbrahim Özsakallı

Danışman: Emre Kısalı


24 NOLU PROJE

Rumuz: 52138

Ekip Başı: Cihan Sevindik (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Proje Ekibi: Doğan Türkkan (Mimar - İnşaat Mühendisi, YTÜ)

Yardımcılar: Sinan Tuncer (Öğrenci - YTÜ), Birsel Saygılı (Öğrenci, YTÜ)

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