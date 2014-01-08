T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Roboski için nefret tweetleri atan hakeme ceza

Roboski Katliamı'nın yıldönümünde Twitter'dan aşağılama içeren mesajlar yazan hakem Ümit Çınarlı'ya 6 ay hak mahrumiyeti geldi

08 Ocak 2014 21:14

Roboski Katliamı'nın yıldönümünde sosyal medyada, bombalanarak öldürülen köylülere hitaben "Ölen katırlar sizden daha değerliydi" yazarak tepki çeken TFF'nin HİF (Herkes için Futbol) projesi hakemi Ümit Çınarlı, Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından 6 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.
Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Ümit Çınarlı'ya talimatlara aykırı harekette bulunmaktan takdiren ve teşdiden 6 ay hak mahrumiyeti cezası verilmesine karar verilmiştir" denildi.
AFDK'nın aldığı karar şöyle;
"Ümit ÇINARLI ( Hakem ) talimatlara aykırı harekette bulunmaktan takdiren ve teşdiden 6 ay hak mahrumiyeti cezası verilmesine (tedbir tarihi 30.12.2013)"
 

Lisansı iptal edilebilir

 
TFF Disiplik Kurulu üyesi ve ceza kararını da Twitter'dan paylaşan Edip Eren, Çınarlı'nın lisansının iptal edileceğini duyurdu.
 

'Hümanizm köpekliktir!'

 
Hakem Ümit Çınarlı, Şırnak'ın Uludere ilçesinde sınırdan geçerken TSK uçaklarının bombaladığı 34 köylü için, olayın yıldönümünde "Uludere olayının ikinci yıl dönümü kutlu olsun! Ölen katırlar sizden daha değerliydi Hümanizm köpekliktir! Uluderedeki katırlara üzülün bence" mesajını atmıştı.

ETİKETLER

roboskiuludereşırnakdersimtuncelikürtkatliamsoykırımerdoğanakptskorduaskertürkhakemnefret söylemiırkçılıkfaşistfaşizmümit çınarlı

İlgili Haberler

Skandal tweeti atan hakemden hayvan hakları savunması!

TFF Hakemi Ümit Çınarlı, Uludere'de yaşanan olayların yıl dönümünde 'ölen katırlara üzülün' tweetini 'ben hayvan haklarını savundum, etnik unsuru kastetmedim' diyerek savundu

'Uludere'deki katırlara üzülün bence' diyen hakem Ümit Çınarlı'ya suç duyurusu

Roboski'de 34 kişinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili TFF Hakemi Ümit Çınarlı'nın 'Ölen katırlar sizden daha değerliydi onlara üzülün' şeklindeki tweetine tepkiler geldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24