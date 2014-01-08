Roboski için nefret tweetleri atan hakeme ceza

Roboski Katliamı'nın yıldönümünde sosyal medyada, bombalanarak öldürülen köylülere hitaben "Ölen katırlar sizden daha değerliydi" yazarak tepki çeken TFF'nin HİF (Herkes için Futbol) projesi hakemi Ümit Çınarlı, Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından 6 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Ümit Çınarlı'ya talimatlara aykırı harekette bulunmaktan takdiren ve teşdiden 6 ay hak mahrumiyeti cezası verilmesine karar verilmiştir" denildi.

AFDK'nın aldığı karar şöyle;

"Ümit ÇINARLI ( Hakem ) talimatlara aykırı harekette bulunmaktan takdiren ve teşdiden 6 ay hak mahrumiyeti cezası verilmesine (tedbir tarihi 30.12.2013)"

Lisansı iptal edilebilir

TFF Disiplik Kurulu üyesi ve ceza kararını da Twitter'dan paylaşan Edip Eren, Çınarlı'nın lisansının iptal edileceğini duyurdu.

'Hümanizm köpekliktir!'

Hakem Ümit Çınarlı, Şırnak'ın Uludere ilçesinde sınırdan geçerken TSK uçaklarının bombaladığı 34 köylü için, olayın yıldönümünde "Uludere olayının ikinci yıl dönümü kutlu olsun! Ölen katırlar sizden daha değerliydi Hümanizm köpekliktir! Uluderedeki katırlara üzülün bence" mesajını atmıştı.