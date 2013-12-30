'Uludere'deki katırlara üzülün bence' diyen hakem Ümit Çınarlı'ya suç duyurusu

Roboski'de 34 vatandaşın katledilmesinin 2. yılında "Hümanizm köpekliktir! Uluderedeki katırlara üzülün bence" şeklinde tweet atan, tepki üzerine kendisini 'hayvanseverim' diyerek savunan hakem Ümit Çınarlı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Roboski’de 34 vatandaşın katledilmesinin 2. yılında “Hümanizm köpekliktir! Uluderedeki katırlara üzülün bence” şeklinde tweet atan hakem Ümit Çınarlı hakkında Avukat Erdem Canan suç duyurusunda bulundu. Canan, şikayet dilekçesinde Hakem Çınarlı’nın 'Kürt halkını alenen aşağılama' suçu işlediğini ifade etti.

Fatih Yağmur'un radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Hakem Çınarlı hakkında suç duyurusunda bulunan Avukat Erdem Canan, dilekçesinde şikayet gerekçelerini şöyle sıraladı:

“Bilindiği üzere Roboski Katliamı veya Uludere Katliamı olarak da bilinen Şırnak İli Uludere İlçesi Gülyazı (Bujeh) ve Ortasu (Roboski) Köylerinden Irak sınırına geçmiş ve dönmekte olan sivillerin sınırın sıfır noktasında 28.12.2011 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu meydana gelen saldırıda; 17’si çocuk olmak üzere toplam 34 insanın toplu halde yaşamlarını yitirdiği olay, Türkiye tarihinin en utanç verici olaylarından biri olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Toplumsal barışın sağlanması en başta biz hukukçular olmak üzere tüm yurttaşların asli insani görevidir. Roboski katliamının üzerinden tam iki yıl geçti."

Ümit Çınar'lınının attığı tweet:

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