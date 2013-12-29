Skandal tweeti atan hakemden hayvan hakları savunması!

Türkiye Futbol Federasyonu Hakemi Ümit Çınarlı, Şırnak’ın Uludere ilçesinde 28 Aralık 2011 gecesi Türk savaş uçaklarınca düzenlenen operasyonda 34 kişinin hayatını kaybettiği Roboski katliamının 2. yıldönümünde attığı tweetlerde "Ölen katırlar sizden daha değerliydi, onlara üzülün bence" dediği gerekçesiyle gelen eleştirilere cevap verdi.

Çınarlı, açıklamasında, "Ben hayvan haklarını savundum. Ben hiçbir etnik unsuru kastetmedim. TSK'nın yaptığı bir eylemi savundum" dedi.

Posta.com.tr'nin haberine göre, Uludere'de 34 kişinin TSK'ya ait savaş uçaklarıyla bombalanarak öldürüldüğü olayların 2. yıldönümünde Türk Futbol Federasyonu Hakemi Ümit Çınarlı ''Uludere'de ölen katırlara üzülün bence'' şekline bir tweet attı.

Ümit Çınarlı kendisine ait olan twitter hesabında "Hümanizm köpekliktir. Uludere'deki katırlara üzülün bence. Uludere olayının ikinci yıl dönümü kutlu olsun. Ölen katırlar sizden daha değerliydi" yazdı.

Ümit Çınarlı yaptığı açıklamada "Ben hayvan haklarını savundum. Ben hiçbir etnik unsuru kastetmedim. TSK'nın yaptığı bir eylemi savundum. Silah kaçakçılığı yapan, askere kurşun sıkan insanları eleştirdim. Herhangi bir ırka karşı düşmanlık beslemem. Abartıldığını düşünüyorum. Cemal Süreya da Kürt ama onu da severim" dedi.

Ancak daha sonra twitter hesabında 'Vur göklerden leşleri uçsun, soysuz kürde her gün uludere olsun' sözlerini paylaştı.

Vur göklerden leşleri uçsun, soysuz kürde her gün uludere olsun. pic.twitter.com/TfOsFE9Coh