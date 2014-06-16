Robinson Crusoe Kitabevi elden ele taşındı

Geçtiğimiz günlerde Robinson Crusoe 389'un Twitter hesabından yaptığı "elden ele" yardım çağrısı karşılık buldu.

İstiklal Caddesi 389 numarada 20 yıla yakın bir süredir faaliyet gösteren Robinson Kitabevi, Salt Beyoğlu’nun dördüncü katına taşındı.

Yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle geçen yıl kirasını ödemekte zorlanan, Beyoğlu’nun en eski bağımsız kitabevlerinden biri olan Robinson Kitabevi, dün 20 yıldır bulunduğu 389 numarayı boşalttı. Kitapseverler, Robinson Crusoe 389'un Twitter hesabından yaptığı “Elden ele'ye bekliyoruz... 15 Haziran 2014 pazar günü saat 10.20” notuyla taşınmaya yardıma çağrıldı. Kitabevinin bu çağrısı yanıt buldu ve yüzlerce kişi dün kitapları “elden ele” yeni yerine taşıdı.

Yardım çağrısı Robinson Kitabevi'nin camına yazılan şu ilanla da duyuruldu;