Robinson Crusoe 389 sıfırı tüketti, kapanıyor!

Beyoğlu'nun en eski kitabevlerinden Robinson Crusoe 389, 35 bin dolar kira bedeline karşı koyamayanca İstiklal Caddesi’ndeki dükkânını kapatma kararı aldı.

Bianet'ten Nilay Vardar'ın haberine göre; Beyoğlu’nun en eski kitapevlerinden Robinson Crusoe 389, kira artışına dayanamayarak İstiklal Caddesi 389 numaradaki dükkânını kapatma kararı aldı.

20 yıllık kitapçı, son olarak 25 bin lira kira ödüyordu ancak 35 bin dolar ödemesi istenince bu yükün altından kalkamadı.

Robinson Crusoe 389, maddi sıkıntısını geçen sene okuyucu dayanışması sayesinde Robkart uygulaması ile aşmıştı. Ancak bu yeterli olmadı.

Zaten mahkeme mekân sahibinin başvurusuyla kitabecinin geçen sene 2013 Temmuz ve Ağustos kiralarının geciktirmesi nedeniyle tahliye kararını onadı. Bundan sonra kitabeci Salt Beyoğlu’nun dördüncü katında okuyucuyla buluşacak.

Kiralar çok yüksek

Peki, Robinson Crusoe'un hemen yanındaki dükkânlardaki kiralar ne kadar?

bianet'in araştırmasına göre son 10 yıldaki artışlara göre bazı dükkânların aylık kiraları şöyle:

Tek katlı bir ayakkabıcı dükkânı 20 bin dolar,

Tek katlı giyim mağazası 57 bin lira,

Beş katlı giyim mağazası 60 bin dolar,

5 metrekarelik büfe 3500 dolar,

Üç katlı büyük bir ayakkabı mağazası 300 bin lira.

İstiklal'de kitapçı kalmadı

Kiralar bu kadar yüksek olunca büyük markalar dışında küçük dükkânların Taksim'de barınması mümkün olmuyor.

Galata'daki 93 yıllık kitapçı ve Türkiye'nin ilk müzayede mekânı Librairie de Péra de geçen sene ağustos ayında kirasını ödeyemediği için kapanmıştı.

İstiklal Caddesi'nde şu anda sadece Mephisto, YKY, İnsan, D&R, Ada, Pandora, Kırmızı Kedi ve Türk-Alman kitapevi kaldı.

Galata, Tünel, Dünya, İmren, Sel, Simurg, Metropol, Sinem, Arkadaş, Literatür, İstavrit kapanan kitapevlerinden akılda kalanlar.