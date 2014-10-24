Robin Williams’ın kızı, babası için eline dövme yaptırdı

Robin Williams’ın kızı Zelda Williams geçtiğimiz Ağustos ayında vefat eden babasını oldukça kalıcı ve kişisel bir yolla anıyor. Sağ eline bir “sinekkuşu” dövmesi yaptıran Zelda Williams, dövmeyi babası için yaptırdığını Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafla açıkladı.

Salı günü(21 Ekim 2014) Instagram’da sağ eline yaptırdığı yeni dövmesinin altında babasının doğum tarihi “7.21.51” yazıyor.

Fotoğrafı paylaşırken dövmeyi babası için yaptırdığını ifade eden Williams, “Elimi her zaman bir gülümsemeyle sallayacağım” yorumunda bulundu.