T24 LogoT24 Logo
Magazin

Robin Williams’ın kızı, babası için eline dövme yaptırdı

Geçtiğimiz Ağustos ayında vefat eden Robin Williams'ın kızı, babasını anmak için eline 'sinekkuşu' dövmesi yaptırdı

24 Ekim 2014 16:20

Robin Williams’ın kızı Zelda Williams geçtiğimiz Ağustos ayında vefat eden babasını oldukça kalıcı ve kişisel bir yolla anıyor. Sağ eline bir “sinekkuşu” dövmesi yaptıran Zelda Williams, dövmeyi babası için yaptırdığını Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafla açıkladı.

Salı günü(21 Ekim 2014) Instagram’da sağ eline yaptırdığı yeni dövmesinin altında babasının doğum tarihi “7.21.51” yazıyor.

Fotoğrafı paylaşırken dövmeyi babası için yaptırdığını ifade eden Williams, “Elimi her zaman bir gülümsemeyle sallayacağım” yorumunda bulundu.

 

 

ETİKETLER

robin williamszelda williamsvefatanmadövmesinekkuşu

İlgili Haberler

Robin Williams hayatını kaybetti

Oscar ödüllü ABD'li aktör Robin Williams evinde ölü bulundu.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24