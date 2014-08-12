Robin Williams hayatını kaybetti



Polis, Robin Williams'ın Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki Tiburon kentindeki evinde ölü bulunduğunu açıkladı. Oyuncunun kendini asarak hayatına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Robin Williams'ın sözcüsü Mara Buxbaum, Williams'ın bir süredir depresyon tedavisi gördüğünü kaydetti. Alkol ve uyuşturucu sorunları yaşadığı bilinen Robin Williams, 20 yıl boyunca "temiz" kaldıktan sonra 2006'da yeniden içmeye başlamış, bunun üzerine bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü.

63 yaşındaki oyuncunun üçüncü eşi Susan Schneider, olay sonrası yayınladığı mesajda, "Bu sabah, eşimi ve en iyi arkadaşımı, dünyada en sevilen sanatçı ve güzel insanlarından birini yitirdi" ifadesine yer verdi.

Robin Williams, aralarında "Ölü Ozanlar Derneği" ve "Can Dostum" isimli yapımların da bulunduğu filmlerle adını duyurdu.

En iyi erkek oyuncu dalında 3 kez Oscar'a aday gösterilen ve 1997 yılında oynadığı "Can Dostum" filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan Williams, iki kez Emmy, dört kez Altın Küre ve beş kez de Grammy ödülünün sahibi oldu.

Tepkiler

ABD Başkanı Barack Obama, başsağlığı mesajında, Robin'in 1970'lerin sonunda çevirdiği dünya dışı bir varlığın maceralarının konu edildiği "Mork ve Mind" isimli komedi dizisine gönderme yaptı. Obama, "Hayatımıza dünya dışı bir varlık olarak girdi ama sonunda insan ruhunun her yanına dokundu" dedi.

Obama açıklamasında şöyle devam etti: "Kariyeri boyunca pilot, doktor, şişe cini, çocuk bakıcısı, başkan, profesör, Peter Pan ve bütün bunların hepsi birden oldu. Bizi hem güldürdü hem de ağlattı. Eşsiz bir insandı."

Robin'i "komik dahi" olarak niteleyen yönetmen Steven Spielberg, "Dostumdu. Artık yaşamadığına inanamıyorum" dedi. Komedyen Steve Martin, "Robin Williams'ın kaybı haberinden çok sarsıldım. İyi ruhlu bir insan, büyük yetenek ve iyi ortaktı" dedi. Bir başka komedyen Steve Carell, "Robin Williams dünyayı daha da güzelleştirmişti" dedi,