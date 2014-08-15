T24 LogoT24 Logo
Magazin

Robin Williams'ın eşinden parkinson açıklaması

Hayatına son veren ünlü aktörün hasta olduğu açıklaması, eşi Susan Schneider'dan geldi

15 Ağustos 2014 09:08

Hafta başında yaşamına son veren Robin Williams’ın parkinson hastası olduğu açıklandı.

Ünlü aktörün eşi Susan Schneider'ın verdiği bilgiye göre, alkol ve madde bağımlılığından kurtulmasına rağmen Williams ağır depresyondaydı.

Schneider, Williams'ın aynı zamanda parkinson hastalığının ilk safhalarıyla mücadele ettiğini belirtti.

Schneider, Robin Williams'ın hastalığını kamuoyuyla paylaşamaya hazır olmadığı için saklı tuttuğunu söyledi.

Ünlü aktörün yaşamı boyunca zor durumdaki insanlara destek olduğunu hatırlatan Schneider, Williams'ın özel yaşamında birçok sorunla boğuştu dönemlerde bile bu tavrından ödün vermediğinin altını çizdi.

Öte yandan Robin Williams'ın cenaze törenine ilişkin bazı ayrıntılar da belli oldu. Aileye yakın kaynaklar, San Francisco'da sade ve en yakınlarının katılacağı bir tören hazırlandığını belirtti ancak törenin tarihine ilişkin bir bilgi verilmedi.

ETİKETLER

robin williamseşiparkinson hastasıaçıklamahastaintihar

İlgili Haberler

Robin Williams'ın ölümünde kemer ve kanlı çakı

Robin Willams'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında toplanılan tüm kanıtların ölümün nasıl gerçekleştiğini aydınlattığı açıklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24