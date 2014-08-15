Robin Williams'ın eşinden parkinson açıklaması

Hafta başında yaşamına son veren Robin Williams’ın parkinson hastası olduğu açıklandı.

Ünlü aktörün eşi Susan Schneider'ın verdiği bilgiye göre, alkol ve madde bağımlılığından kurtulmasına rağmen Williams ağır depresyondaydı.

Schneider, Williams'ın aynı zamanda parkinson hastalığının ilk safhalarıyla mücadele ettiğini belirtti.

Schneider, Robin Williams'ın hastalığını kamuoyuyla paylaşamaya hazır olmadığı için saklı tuttuğunu söyledi.

Ünlü aktörün yaşamı boyunca zor durumdaki insanlara destek olduğunu hatırlatan Schneider, Williams'ın özel yaşamında birçok sorunla boğuştu dönemlerde bile bu tavrından ödün vermediğinin altını çizdi.

Öte yandan Robin Williams'ın cenaze törenine ilişkin bazı ayrıntılar da belli oldu. Aileye yakın kaynaklar, San Francisco'da sade ve en yakınlarının katılacağı bir tören hazırlandığını belirtti ancak törenin tarihine ilişkin bir bilgi verilmedi.