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Robin Williams'ın ölümünde kemer ve kanlı çakı

Robin Willams'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında toplanılan tüm kanıtların ölümün nasıl gerçekleştiğini aydınlattığı açıklandı

13 Ağustos 2014 09:06

Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Robin Williams'ın ölümüyle ilgili yapılan açıklamada, tüm kanıtların kemerle intihar ettiğini gösterdiği bildirildi. Ayrıca, oyuncunun bileklerinde kesik ve yanında kanlı bir çakı da bulunduğu ifade edildi.

"Ölü Ozanlar Derneği" ve "Can Dostum" filmleri ile Türkiye'de ve dünyada geniş hayran kitlesi edinen Oscar ödüllü ünlü oyuncu Robin Williams'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Marin Bölgesi Polis Şefliğinden Teğmen Keith Body yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında topladıkları tüm kanıtların ünlü oyuncunun kendisini kemerle asarak intihar ettiğini gösterdiğini kaydetti.

Ünlü oyuncunun bileklerinde yüzeysel kesikler görüldüğünü ifade eden Body, Willams'ın cesedinin yanında üzerinde ''kurumuş kan'' olduğu tahmin edilen kırmızı bir madde olan çakının da bulunduğunu belirtti.

Body, ancak Willams'ın ölüm nedenine ilişkin son kararın tanıkların ifadesi ve toksit testlerinden alınacak sonuçların değerlendirilmesiyle kesinleşeceğini belirtti.

Polis açıklamasında, grafik tasarımcısı eşi Susan Schneider tarafından en son sabah saat 10.00 sıralarında görülen Williams'ın, polis ihbarıyla evine gelen sağlık ekipleri tarafından yerde yatarken bulunduğu, yapılan müdahalelere rağmen hayata döndürülemediği bildirilmişti.

Can Dostum filmi ile 1997'de en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar kazanan 63 yaşındaki sanatçının 2009 yılında kalp ameliyatı olduğu, daha sonra da birkaç kez depresyon tedavisi gördüğü kaydedildi.

En iyi erkek oyuncu dalında 3 kez Oscar'a aday gösterilen ve 1997 yılında oynadığı Can Dostum filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan Williams, iki kez Emmy, dört kez Altın Küre ve beş kez de Grammy ödülünün sahibi olmuştu.

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