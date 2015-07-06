'Robin Van Persie, Fenerbahçe'yle ön protokol imzaladı'

Fenerbahçe Nani transferinden sonra van Persie'yi bekliyor. Hollandalı golcüyle ön protokol imzalandı.

Transferin flaş takımı Fenerbahçe şu ana kadar Simon Kjaer, Şener Özbayraklı, Fernandao, Fabiano, Abdoulaye Ba'ya imza attırdı. Josef de Souza'yı imza için İstanbul'a getiren Sarı lacivertliler, Portekizli yıldız Nani'yi getirerek gövde gösterisi yapmıştı.

Ntvspor’da yer alan habere göre, yönetim artık yeni golcüsünü bekliyor. Uzun süredir gündemde olan Robin van Persie ile anlaşma sağlandı. Geçtiğimiz hafta Hollandalı'nın menajeriyle İstanbul'da ön protokol imzalandı. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Dirk Kuyt'ın da kilit rol oynadığı transferin Nani'nin imzasından sonra açıklanması bekleniyor. Robin van Persie ile yapılan anlaşma ise 4 yıllık olarak belirlendi.

Transferde ilk görüşmeleri sportif direktör Giuliano Terraneo yaparken, bu transferin yapılmasını çok isteyen Başkan Aziz Yıldırım'ın görüşmelerde bizzat sürece dahil olması transferin önünü açtı.

Manchester United kulübünün yeni sezon planlamasında yer vermediği van Persie'nin bonservisinde kolaylık sağlamasıyla birlikte transfer çözüme kavuştu. Sarı lacivertliler önümüzdeki günlerde van Persie için de Şükrü Saracoglu Stadı'nda taraftara açık imza töreni düzenlemeyi planlıyor.