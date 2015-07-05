İki Fenerbahçeli imzayı attı

Fenerbahçe'nin Porto'dan satın alma opsiyonlu 1'er yıllığına kiraladığı stoper Abdoulaye Ba ve kaleci Fabiano resmi imzayı attı. Sportif Direktör Giuliano Terraneo, Souza'nın transferinin bir kaç gün içinde biteceğini söylerken, Abdoulaye Ba, "Umarım, takım arkadaşlarımla bu kulübün tarihine katkı yaparım" dedi. Fabiano ise Volkan Demirel ile gireceği forma mücadelesi için, "Buraya takımın bir parçası olmak için geldim" ifadelerini kullandı.

Ntvspor’da yer alan habere göre, imza töreninde ilk olarak söz alan Fenerbahçe Sportif Direktörü Giuliano Terraneo, Abdoulaye Ba ve Fabiano ile uzun süredir görüşmelerinin sürdüğünü kaydederkin, "İkisi de istediğimiz ve bu takıma çok uygun olduğuna inandığımız oyuncular. Hocamız Vitor Pereira'nın taktiksel anlamda oynatmak istediği oyuna fazlasıyla uygun isim. Böyle oyuncuları bu takıma kazandırdığım için çok mutluyum. Souza şu anda İstanbul'da ve görüşmelerimiz sürüyor. Sağlık kontrolünden geçti. Görüşme sürecimiz devam ediyor. Sao Paulo ile de görüşme süreci devam ediyor. Bugün onu temsil edecek Sao Paulo'dan yetkili kişi burada olacaktı ama gelemedi. Yarın gelecek, bir kaç gün içinde transfer sonuçlanır diye düşünüyorum" dedi.

Terranao'dan sonra ilk olarak söz alan Senegalli stoper Abdoulaye Ba, "Gerçekten burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim için yeni bir dönem başlıyor. Bu takıma katıldığım için gurur duyoruyorum ve mutluyum. Büyük bir takıma katıldığımın farkındayım.

Umarım takım arkadaşlarımla beraber bu kulübün tarihine katkısı olan oyunculardan biri olabilirim" diye konuştu.

Kaleci Volkan Demirel'le forma savaşı verecek Fabiano ise, "Öncelikle bu kulübe ve yetkililerine beni buraya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Şu anda kariyerimde beni bekleyen yeni bir hedef var. Çok mutluyum ve elimden gelenin en iyisini her zaman yapmak için hazırım" ifadelerini kullandı.

‘Biz çalışacağız kararı hoca verecek’

Fabiano, Fenerbahçe'nin 12 yıl sonra bir yabancı kaleci ile anlaştığının hatırlatılması ve Volkan ile gireceği mücadelede 1. kaleci olup olmayacağı sorusuna, "Sorumluluğumun ve nereye geldiğimin farkındayım. Fenerbahçe'nin büyüklüğünün bilincindeyim. Çok çalışmam gerektiğimi biliyorum. Mevcut kaleci ve kaptanımız Volkan Demirel'in bu takıma yıllardır verdiği emekleri biliyorum. Hem ona hem de takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada herkese saygı duyarak çalışacağım. Ben bu takımın parçası olmak için geldim. Ona ve herkese saygı duyacağım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Kadroya girmek veya girmemek günlük çalışmalara ve antrenman performanslara bağlı olacaktır. Biz çalışacağız ve son karar hocanın olacak. Ben bu takıma yardımcı olmak için buradayım" yanıtını verdi.