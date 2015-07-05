Fenerbahçe’nin transferleri İstanbul’da

Transferin hareketli kulübü Fenerbahçe 'nin renklerine bağladığı oyuncular Josef de Souza, Fabiano Riberio ve Abdoulaye Ba, İstanbul 'a geldi.

Sarı-Lacivertli taraftarları havaalanında idari menajer Hasan Çetinkaya karşıladı. Sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçecek olan 3 futbolcu sonrasında Topuk Yaylası'nda kampa katılacak.

Souza: Alex'ten fikir aldım

Sao Paulo'dan alınan orta saha oyuncusu Josef de Souza, FBTV'ye verdiği demeçte "Fenerbahçe'nin teklifini duyduğum ve Sao Paulo teklifi kabul ettiğini duyunca Türkiye 'yle ilgili araştırmalar yaptım. Gelmeden önce Alex'i aradım onun fikirlerini aldıktan sonra Türkiye ile ilgili düşüncelerim netleşti" ifadelerini kullandı.

Riberio: Kariyerimde

yukarıya doğru adım attım

Brezilyalı kaleci Fabiano Riberio, "Çok büyük bir kulübe geldiğimin ve hedeflerinin ne olduğunun farkındayım. Kariyerimde yukarıya doğru bir adım attım. Sorumluluklarımın bilincinde olacağım. Hep elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Vitor Pereira harika bir hoca. Bana çok şey kattı. Onunla tekrar çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Ba: Kendimi şimdiden evinde hissediyorum

Senegalli savunma oyuncusu Abdoulaye Ba ise "Kendimi iyi hissediyorum. Arkadaşlarımla tekrar buluşacağım. Takımda Sow ve Alves gibi arkadaşlarım var. Şimdiden kendimi evimde hissediyorum. Vitor Pereira benim için gerçekten çok özel bir insan. Onun için ne diyebilirim bilmiyorum. Saygı duyduğum bir isim. Nereye geldiğimin farkındayım. Ben bu kulübün ne kadar köklü bir kulüp olduğunu biliyorum. Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynadığı maçları izleme fırsatı buldum. Çok iyi maçlar çıkarmıştı. Umarım bu kulübün tarihine geçerim ve bu kulübün bir parçası olduğum için gurur duyuyorum" dedi.

Az sayıda taraftar karşıladı

Sarı-Lacivertliler'in İstanbul'a getirdiği 3 futbolcuyu Atatürk Havaalanı'nda az sayıda taraftar karşıladı. Yaklaşık 10 Fenerbahçe taraftarının yeni transferleri karşılamaya gittiği, fakat içeri alınmadığı belirtildi.