Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Beşiktaş ile oynadıktan sonra Türkiye’ye gelmeye karar verdim

Fernerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Vitor Pereira, takımın Topuk Yaylası tesislerinde basın mensupları ile sohbet toplantısı düzenledi. Başarılı çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye gelmeye nasıl karar verdiğini de açıkladı. Pereria, "Porto ile burada Beşiktaş'a karşı bir maç yapmıştık. O zaman Porto'da çalışıyordum. O maç için Türkiye'ye geldiğimizde maçtan sonra kendime bir söz verdim. Ben bir gün gelip burada bu ülkede çalışacağım” dedi.

"Benim çocukluğumun geçtiği yerde yarışma vardı her zaman birbirimizle mücadele içindeydik. Ben yarışmacı bir hocayım, bunu takıma yansıtmanın tek yolu da kendim agresif olmamdan geçiyor" diyen Pereira şunları anlattı:

"Sosyal bir hayatım yok. Tek bir yol biliyorum bu hayatta. Ev-antrenman-ev... Başka bir şeye zamanım yok zaten. Antrenmanda ve maçta sonuna kadar agresifliğimi göstermeye çalışıyorum. Benim için duyguları göstermenin, futbolu oynamanın tek yolu bu. Başka bir yol bilmiyorum. Eğer bir agresif takım istiyorsam bunu kendimden başlatmak gerekiyor. Kendi agresifliğimi kendi isteğimi oyuncularıma göstermek zorundayım. Tüm antrenmanlarım bir yarışma şeklinde geçiyor. Ben yarışmacı bir hocayım bunu takıma yansıtmanın tek yolu da kendim agresif olmamdan geçiyor. Ben bu yolu tercih ettim."

"Hayatımdan bir bölüm paylaşacağım; ben balıkçıların olduğu bir bölgede doğdum. Benim büyüdüğüm yerde yarışma vardı her zaman birbirimizle mücadele içindeydik en küçük şey için de aramızda bir mücadele olurdu. Çocukluğumdan beri bu mücadeleci yapıya alıştım. Ekmeğimizi taştan çıkarır, en küçük şeye ulaşmak için birbirimizi alt etme çabası gösterirdik. Çok fakir bölgeydi hiç kimse üniversite okuma şansı bulamazdı sürekli mücadele etmek zorundaydık sabahtan akşama herkes çalışmak zorundaydı ailesine bakmak için. Şu andaki karakterim bu şekilde oluştu. Bu mücadeleci bölgede büyüyerek oluştu yapım."

‘Savaşarak bir yerlere geldim’

"Gerçekten zor durumdaydık, geçinemiyorduk. Benim ailem orta düzey gelirli bir normal aile. Ben o bölgede çocukluğumu geçirirken kendime bir söz verdim. Ben kariyerimi adım adım mücadele ederek çizeceğim bir gün üniversite okuyacağım gerekli kurslara gideceğim hep mücadele ederek hep savaşarak bir yerlere geleceğime söz verdim. Gerekli üniversiteyi okudum, kurslara gittim. 15 yıl üniversitede hocalık yaptım. Adım adım kariyerimi çizmeye başladım. 2. Lig'de çalıştım, hep adım üzerine koyarak gittim. Şampiyonluklar yaşadım. Bugün arkada baktığımda çizdiğim yolda gurur duyuyorum. Hiç kimsenin torpili olmadan hiç kimseyi araya sokmadan sıfırdan başlayarak kendi mücadelemle bugünlere geldim. Çocukluğumda kazandığım bu mücadeleci yapıyla buraya geldim. Bana inanmayan insanlar vardı ama ben hep inandım, bugün gururla söylüyorum ki geldiğim noktadayım."

‘Herkese açık biriyim,

saygı gördüğüm herkese saygı gösteririm’

"Ben herkese açık olmaya gayret gösteriyorum, yüz yüze konuşuyorum. Bana saygı duyuluyorsa ben de karşımdakine saygı duyarım. Kendimden eminim bu saygıyı herkese göstermeye gayret gösteririm. Yarışmacı ruhuma inanıyorum oyuncuma ve şu anda içinde bulunduğum kulübe inanıyorum ve güveniyorum. Kupalar kazanmaya devam etmek istiyorum. Benim için en önemli nokta bu olacak. Kariyerimde kazandığım kupalara devam etmek istiyorum. Duygusal bir insan göreceksiniz duygu yoğunluğu fazla bir insan göreceksiniz. Bana saygı duyulduğu sürece hiçbir kişiye saygısızlık yapmam. Ben de herkesi .aynı saygı gösteririm. En aşağıda en yukarıya aynı bu takımda saygıyı gösteremeye çalışacağız. Saygı gördüğüm herkese saygı gösteririm."

‘Nani ile ilgili, imzayı atmadan konuşmam’

"Nani imzaladı mı, imzaladıysa söyle konuşayım. Ben konuştum, oyuncu geldi sonra başka kulübe gitti, boşu boşuna fikri belirtmiş olurum. Bana desinler imzaladı, gelsin buraya, bundan önce inanmıyorum. İmzalasın sonra konuşacağım."

‘Atletizm antrenmanı değil

futbol antrenmanı yapıyoruz’

"Takımın çok uzun bir zamana ihtiyaca yok hazır olabilmek için. Antrenmanlarda asla zaman kaybetmiyoruz. Hiçbir şekilde Zamanı boşa harcamadan atletizm antrenmanı değil futbol antrenmanı yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Benim takımdan istediklerim, fikirlerim net. Onlarla bunu paylaşıyorum. Aynı gazetecilik gibi , teknik direktörlük de hem yetenek gerektirir hem tecrübe gerektirir. Tecrübe de yıllarla edinilir, tecrübemi bu takıma katmaya gayret gösteriyorum. Biz hep salona girelim kuvvet çalışalım. Sahaya çıkalım koşalım koşalım. Ama şimdi görüyorlar ki sürekli maç maç maç. Devamlı futbol oynuyoruz. Ve eğer futbolcu antrenmana çıkarken bilirse sahaya çıktığında en büyük tutkusu olan şeyi yapacak, futbol oynayacak o zaman doğal olarak o motivasyon ortaya çıkar."

‘Takımın seviyesi gayet iyi durumda’

"Şu andaki seviyesine baktığımda takımın çok fazla zamana ihtiyacı yok. 28'inde Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir maç oynayacağız. Tabii ki isterim 6 haftalık bir süre olmasını isterdim. Biz hazır olmak zorundayız o maça olabilecek en yüksek seviyede hazır olacağız.”

‘Takımdan ayrılan futbolcular

sisteme uygun değildi’

"Bir kulübe gelince kulüpteki mevcut yapıyı kendi fikirlerinizle bir araya getirerek değerlendirirsiniz. Yıllardır oluşmuş bir oyun fikrim var. 15 yıldır hocalık yapıyorum ve üstüne kata kata bir oyun fikri oluşturdum. Size dürüstçe söyleyeyim, oyuncular hakkında nasıl karar verdiğime. Oyunculara bir analiz yapıyorum. Ve bu analizleri yaptığımda şöyle düşünüyorum. Bu oyuncu bizim oynamak istediğimiz sisteme uygun mu? Sahaya yansıtmak istediğimiz fikre uygun mu? Eğer uygunsa bu oyuncuyla devam ediyorum. Sadece buna bağlı olarak seçim yapıyorum. Bu seçimim her zaman böyle oldu bizim sistemimize uyar mı diye. Benim kıstasım bu."

"Başkanımız ve Giuliano Terraneo ile bu konuda sürekli fikir alış verişi yapıyoruz. Ama benim istediğim her pozisyonda iki oyuncuya sahip olup o rekabetle takımın seviyesini yukarı çekmek.”

"Ben bu işe şöyle bakıyorum. hoca ve oyuncu diye ayırmıyorum. Ben sahaya çıkan ürüne bakıyorum. Hocayla takımın birlikteliğine bakıyorum. Yıllar öncenin Sacchi'li Milan'ı çok beğenirdim. Guardiola'yı Barcelona'dayken çok beğenirdim. Porto'daki şampiyonlar ligini kazanmış Mourinho'yu çok beğenirdim. Mesela aynı şekilde iki yıl önce Dortmund'un oyunun çok beğenirdim büyük başarılar elde ettiler. Her zaman aynı hoca aynı takım ortaya aynı ürün çıkmıyor. Önemli olan ortaya çıkan oyundur. Ve takımın hep birlikte ortaya çıkardığı o emeğin sonucu ortaya koyduğu uyumdur. Ben hocalar diye ayırmıyorum. Aynı hoca başka kulübe gider başarısız olur. Ben futbola aşığım. Futbol benim tutkum. Beni yıl içinde eleştireceksiniz. Bazen sizin bir fikriniz olacak ben sizden farklı düşüneceğim. Ama bir şeye emin olabilirsiniz. Ben burada iyi futbol oynatmak için her şeyi yapacağım. Ofansif ve agresif oynamaya çalışacağız. Burada bulunduğum ilk günden son güne kadar yapmaya çalışacağımı en önemli şey bu olacak. Bundan emin olabilirsiniz. İnsanız istediklerimizi bazen yapabiliriz bazen yapamayız. Ama net olan bir şey var benim felsefem iyi futbola saygı duyan bir felsefe.”

‘Futbol adaletsiz bir oyun’

"Aslında bu konuya da sportif direktörümüzle beraber karar vereceğiz. Ama benim oyuncularımdan beklediğim şu: mücadele ve karakter. Benim istediğim mücadeleyi sahaya yansıtabilen benim istediğim şekilde karaktere sahip olan oyuncular, benim kıstaslarım içinde olanlar, başarılı oyuncu grubuna girecektir. Basit bir karar olacak. Futbol adaletsiz bir oyun. Bazen öyle bir durumlar oluyor ki o mücadeleye sahip ve o yarışmacı ruha sahip oyuncular da dışarıda kalmak mecburiyetinde kalıyor. Çünkü burada bir karar vermek mecburiyetindeyiz. Ve bende bu kararları verebilmek için buradayım. Mesela Pazar günü maçımız var. iki oyuncumuz var. iki oyuncuda da istediğim her şe var. Ancak sadece birini seçebilirim futbolun adaletsiz yönü bu. Ancak çalışan oyuncu bir gün şansı bulacaktır."

‘Porto'nun başındayken Beşiktaş maçı sonrası...’

"Porto ile burada Beşiktaş'a karşı bir maç yapmıştık. O zaman Porto'da çalışıyordum. O maç için Türkiye'ye geldiğimizde maçtan sonra kendime bir söz verdim. Ben bir gün gelip burada bu ülkede çalışacağım. Neden açıklayayım, çünkü buradaki tutku, coşku futbola duyulan aşktan çok fazlasıyla etkilendim. Buradaki taraftardan fazlasıyla etkilendim. Türk taraftarların beni büyülemesiyle İstanbul gibi güzel bir şehri gördükten sonra bir gün Türkiye'ye gelip çalışacağım dedim."

‘Futbol ile ilgili hiçbir şeyden korkum yok’

"Hiçbir şeyden korkum yok. Futbolla ilgili hiçbir korkum yok. Hayatımdaki tek korkum çocuklarımın ailenin sağlığına bir şey olacak mı. Futbol keyif alınması gereken bir oyundur. Benim için haftanın en iyi günü maç günündür. Ben her maç günü sadece ilk defa oyun oynayacak arkadaşlarıyla sokağa çıkıp top oynayacak bir çocuk gibi heyecanlanırım. Ben kupalar kazanmak istiyorum başarılı olmak maç kazanmak hedefe ulaşmak istiyorum. Bu çalıştığım her kulüpte böyle oldu, böyle olmaya devam edecek. Ben hırsımı her yere taşıdım kendime olan güvenimi hiçbir zaman kaybetmedim asla hiçbir korkum yok. Sizle bir maç yapsak ben o maça bile kazanmak için çıkarım. Benim doğam bu, bunu asla değiştiremezsiniz."

‘Taraftarı iyi futbolumuzla ikna edeceğiz’

"Eğer bir taraftar olsaydım stada gittiğimde takımım beni etkilesin takım oyunu domine eden bir oyun oynasın etkileyici, ofansif, agresif bir oyun oynamasını isterdim. Ben taraftarın yerine koyduğumda böyle düşünüyorum. Stattan ayrılırken takımımla gurur duyarak ayrılmak isterdim. Mücadele ederek büyüdüm bugünlere geldim. Taraftarı lafla değil oynayacağımız oyunla ikna edeceğiz. İyi oynamak zorundayız ki taraftar gelsinler. Takım iyiyse taraftar gelir takım kötüyse gelmez. İyi sonuçlar alırsak iyi oyun oynarsak taraftarımızın desteği arkamızda olacak."