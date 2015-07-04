Fenerbahçe Josef de Souza’yla anlaştı

Simon Kjaer, Fernandao, Şener Özbayraklı, Fabiano Riberio, Abdoulaye Ba ve Nani'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncu Josef de Souza'yı da kadrosuna kattı.

Transfer şampiyonu Fenerbahçe , Josef de Souza ile 6'ıncı yabancı transferini gerçekleştirdi. Brezilya temsilcisi Sao Paulo, önceki gün yaptığı açıklamada, Brezilyalı için Fenerbahçe'nin 8 milyonluk Euro teklif ettiğini duyurmuştu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş. Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın transferi için kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Josef de Souza bu akşam İstanbul 'a gelecek ve sağlık kontrolü sonrası görüşmeler İstanbul'da devam edecek."